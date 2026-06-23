El programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” se encuentra en la recta final de su convocatoria, un apoyo clave para familias con estudiantes de educación básica en la Ciudad de México.

El registro cerrará el próximo 30 de junio, por lo que madres, padres y tutores aún pueden completar el trámite para asegurar el beneficio.

Mi Beca para Empezar 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Este apoyo busca fortalecer la economía familiar de quienes tienen hijos inscritos en preescolar y primaria en escuelas públicas, mediante un depósito mensual que se entrega a través de un vale electrónico. El proceso es digital y requiere cumplir ciertos requisitos básicos para poder acceder al programa.

Para acceder, es indispensable que la familia resida en la CDMX y que el estudiante esté inscrito en una institución pública de preescolar, primaria o CAM.

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Requisitos para registrarse al programa

El trámite debe realizarse en línea mediante una cuenta de Llave CDMX Expediente, y se solicitan documentos básicos del tutor y del estudiante. Entre ellos se encuentra la identificación oficial del padre, madre o tutor, un comprobante de domicilio reciente y la CURP del beneficiario.

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También es necesario contar con acceso a internet para completar el registro en la plataforma oficial del programa.

Mi Beca para Empezar 2026. Fotos: Tomadas de @GobCDMX en Twitter

Registro paso a paso en Mi Beca para Empezar

El proceso inicia ingresando a la página oficial del programa, donde se debe acceder con los datos de la cuenta Llave CDMX. Una vez dentro, el sistema solicita realizar primero el registro del tutor, cargando documentos en formato digital como identificación oficial y comprobante de domicilio.

Después, se realiza el registro del estudiante, ingresando su CURP y verificando que esté inscrito en una escuela pública. El sistema puede arrojar dos resultados: uno en el que confirma la inscripción y permite continuar, o uno en el que indica que la validación aún no está disponible, por lo que será necesario intentarlo nuevamente más adelante.

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¿Cuánto dinero otorga el apoyo educativo?

El monto del programa Mi Beca para Empezar varía según el nivel educativo del estudiante. Para 2026, los apoyos se mantienen de la siguiente forma: alumnos de preescolar reciben 600 pesos mensuales, mientras que en primaria el apoyo es de 650 pesos. En el caso de estudiantes de CAM, el monto es de 600 pesos mensuales.

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