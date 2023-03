Medio Metro original acusa de "oportunista" a "La Pompis" en Sonido Pirata

Medio Metro aseguró que "La pompis" solo era una oportunista en el grupo Sonido Pirata, pues dijo: "los uso para revivir su carrera".

Por medio de Twitter, la "Cholondrina", integrante de Sonido Pirata señaló que "La pompix" no trabajaba con ellos. "La Pompis no trabaja con nosotros solo la invitamos a un par de eventos, pero no trabaja con nosotros".

Ante ello, José Eduardo Rodríguez, alías Medio Metro, consideró de "oportunista" a la pompis. "Se los dije chola, la pompix solo era una oportunista que los usó para revivir su carrera".

Lee también VIDEO: Ricardo Salinas Pliego presume cena con James Cameron: "Un privilegio"

¿Quién es la pompis?

Paulina Jasso, mejor conocida como “La Pompis” es una de las integrantes del reconocido grupo “Sonido Pirata”.

La joven recientemente fue consultada para saber si cuenta o no con un perfil en una plataforma para adultos; sin embargo, confirmó que no es así, que solamente tiene una cuenta en Instagram.

En su cuenta de Instagram ya acumula 126 mil seguidores, y todo el tiempo está en contacto con sus fanáticos, quienes le comentan todas las fotos de su feed.

El nuevo Medio Metro reta al original a una pelea por conservar el nombre del personaje

Una vez más, los influencers desataron una pelea en Twitter. Todo comenzó porque José Eduardo se refirió a su contrincante y Lizbeth Rodríguez como “El cara de pug y la cara de caballo”. Pero aclaró que el apodo no vino de él, sino de sus propios seguidores.

Lee también ¿Cómo ver un eclipse solar de forma segura?

Y es que Jonathan Uriel y la youtuber tuvieron un encuentro que desató dudas sobre una posible colaboración. A través de Instagram, el nuevo Medio Metro compartió una foto con Rodríguez.

“Ya me están revisando el celular, aguas amiguitos”, escribió la estrella de Sonido Pirata en referencia a la sección que dio a conocer a Badabum, donde descubren infidelidades mediante mensajes de texto.

No obstante, el Medio Metro original no se reservó sus comentarios en su perfil de Twitter. Pero no contaba con que su reemplazo le haría una propuesta para limar las asperezas y definir de una vez por todas quién es el original.

Lee también Adrián Marcelo revela qué detonó la furia de Chessman y por qué lo golpeó



Un Tiro por el nombre. pic.twitter.com/2CUJTvigJi — Medio metro nuevo (@GHOST_191_) March 8, 2023



Con información de Paula Alonso y Fernanda OH.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr