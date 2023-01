Medio Metro espera invitación de Facultad de Filosofía y Letras: “con gusto vamos”

Medio Metro está en espera de recibir la invitación de la Facultad de Filosofía, luego de que se dio a conocer que los estudiantes estarían buscando que el bailarín que se hizo famoso en TikTok se presentara en la Facultad de la UNAM.

A través de su cuenta de Twitter, Medio Metro publicó un mensaje en el que asegura que “con gusto vamos” y agrega que está en espera de recibir la invitación.

Con gusto vamos, espero la invitación... https://t.co/oDEQCIGrIs — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) January 26, 2023

Medio Metro se ha convertido en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se dio a conocer su separación de Sonido Pirata, sonidero con el que colaboraba y con quién se habría hecho famoso.

Fue el propio animador Julián Ramírez quien dio a conocer la historia a través de un video publicado en sus redes sociales.

En éste afirmaba que Medio Metro le había comunicado que él tomaría ahora sus contratos en solitario.

“Esto ya se salió de control. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo que acabo de marcarle a Medio Metro, me está confirmando Medio Metro que él ya se va a mover solo. Qué bueno, bendito sea Dios, creo que ya se le echó la mano al muchacho el año pasado”, comentó durante el fin de semana Sonido Pirata.

¿Por qué se separaron Medio Metro y Sonido Pirata?

En entrevista para EL UNIVERSAL, José Eduardo Rodríguez, quien es conocido como Medio Metro respondió a dichos señalamientos y aseguró que él sólo recibía 500 pesos por evento.

“A mí me daban 500 pesos y ahorita me están marcando. Me marcan de los eventos, me dicen: “ah, es que el pirata cobraba mil por ti”. Y yo, pues me sacaba de onda y todavía uno me amenazó. Me dijo ¿Qué onda vas a venir o qué onda?, luego yo le dije, a mí no me diste nada. “No, pues ya le deposité a Pirata, le deposité 5 mil por ti”, Y yo dije, “no, la verdad no he agarrado ningún peso”, contó.

