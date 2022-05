Médico pagó sus estudios trabajando en el Oxxo... explica el enigma de la segunda caja

En los últimos días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha causado polémica entre el gremio médico tras informar que en su gobierno se contratarían a 500 médicos cubanos, para compensar el déficit de estos que tiene México.

Fueron varios los médicos que se han pronunciado para refutar lo que el mandatario federal aseguró; uno de ellos es el usuario de Twitter @glomeruloso, quien se conoce en sus redes como "Dr. Proteinuria con bigote".

El usuario dice ser médico con especialidad en Nefrología, egresado de la Universidad de Guadalajara, y contó mediante un hilo de Twitter que en 2012 cursaba el octavo semestre de medicina, al mismo tiempo que trabajaba como empleado de un Oxxo los fines de semana.

También cuenta que viene de una familia trabajadora y que, aunque nunca ha pasado hambre, sí ha tenido "una que otra carencia".

"Jamás he sido privilegiado, mi familia pertenece a la clase trabajadora, nunca pasé por hambre, pero si por una que otra carencia. Vengo desde abajo, pero eso no es motivo para quedarme siempre en ese sitio. Sé de donde vengo, pero tengo más claro hacia donde voy", contó.

Por lo anterior, pidió que no demeriten su profesión, al igual que él no demerita la de otros.

"Mi formación profesional me costó muchos años. No demerito a otras profesiones, no demeriten la nuestra tampoco".

En uno de los comentarios, el nefrólogo respondió a la pregunta ¿Por qué no abren la segunda caja? La respuesta fue la siguiente:

"Se abre para recibir proveedores, lista de tareas y hacer inventarios. No tiene fondo de inicio, entonces se vuelve un pedote cuando te arroja tu corte del día y tu corte de turno, no coinciden los ingresos al dinero real" explicó, resolviendo así el enigma sobre la inoperatividad de la segunda caja del Oxxo.



2012: cursaba 8vo semestre de medicina y trabajaba como empleado de un oxxo en los fines de semana.

2022: soy médico especialista. pic.twitter.com/b5RWDalseR — Dr. Proteinuria con bigote (@glomeruloso) May 19, 2022

No hay médicos mexicanos: AMLO

Ante la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salud no tiene frontera y su gobierno tiene el compromiso de garantizar este derecho, por lo que si no hay médicos mexicanos se contratarán de Cuba, de Estados Unidos, de Francia o de donde sean, “pero que la gente sea atendida”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que su administración busca que la Constitución deje de ser letra muerta.



