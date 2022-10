"Me puso una 'cagotiza'"; la vez que Salinas Pliego recibió un regaño de Ernesto Zedillo en Los Pinos

El empresario y dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, reveló haber sido llamado a Los Pinos para recibir un regaño del entonces presidente Ernesto Zedillo por criticar al gobierno.

Durante su documental "Ricardo Salinas Pliego - Constructor de realidades (2022)", el fundador de Grupo Salinas relató la vez que el expresidente de México le dio una "cagotiza" por las declaraciones hechas, tras el asesinato del conductor Paco Stanley.

"¿Y dónde está la autoridad? Pregunto yo, preguntamos todos. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? En esta ciudad (CDMX) como en otras ciudades de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también las diferencias de los ciudadanos ya llegó al límite", fueron las palabras que dijo el magnate mexicano.

Por lo anterior, el dueño de Elektra confesó que lo mandó a llamar el entonces presidente Ernesto Zedillo para regañarlo por lo que había dicho.

"Y ándale, que me manda a llamar Zedillo y me puso una 'cagotiza' en Los Pinos y me acuerdo que me dijo: ¿Y tú qué te crees? ¿El ciudadano Kane o qué?

Asimismo, explicó que en aquel entonces el jefe de Gobierno del Distrito Federal era Cuauhtémoc Cárdenas. "Él estaba compitiendo por la presidencia del 2000, entonces todos sus allegados, interpretaron este mensaje como un ataque a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD, y me lo echaron a andar, como si nosotros fuéramos los culpables del asesinato", narró.

Asesinato de Paco Stanley

Después del medio día del lunes 7 de junio de 1999, una noticia robó de inmediato la atención de la población en la televisión y en la radio. Afuera de un conocido restaurante de la capital fue asesinado, con cuatro impactos de bala disparados a quemarropa, el famoso conductor Francisco “Paco” Stanley Albaitero, quien entonces laboraba en TV Azteca.

“Causa conmoción…”, “México está de luto” decían algunas de las noticias publicadas al día siguiente. En todas las primeras planas de los diarios se observaba el cuerpo del conductor aún dentro de su vehículo del lado del copiloto y tapado con una sábana blanca.

Según las primeras versiones del caso, los hechos ocurrieron a las 11:50 de la mañana, afuera del restaurante El Charco de las Ranas, sobre Periférico Sur, cuando Stanley aguardaba dentro de su camioneta negra luego de almorzar con varias personas.

De inmediato se descartó el robo o el secuestro y por las características del ataque y las armas utilizadas, metralletas y otras cortas de grueso calibre, se señalaba que “narcotraficantes podrían estar detrás del crimen”.

En el sitio resultó muerta otra persona más que salía de la famosa taquería y tres más resultaron heridas, entre ellos uno de sus compañeros de emisión, el reportero de espectáculos Jorge Gil, quien estaba sentado dentro de la camioneta, atrás del conductor de televisión. En el lugar se encontraron más de 24 casquillos de grueso calibre.

