McDonald’s regalará portapapas por el Día de las Papas Fritas; ¿cómo y cuándo aplica la promoción?

Celebrar el Día de las Papas Fritas se ha convertido en una tradición que reúne a millones de personas alrededor del mundo. Este 20 de agosto, uno de los snacks más consumidos en el planeta vuelve a ser protagonista con una fecha que busca resaltar su importancia en la cultura gastronómica.

Día de la Papas Fritas 2025. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Doradas, crujientes y siempre presentes en reuniones, comidas rápidas o simplemente como antojo, las papas fritas se han ganado un lugar especial en el menú global.

En el marco de esta celebración, la cadena internacional McDonald’s decidió sorprender a sus clientes con promociones exclusivas diseñadas para quienes no conciben una hamburguesa sin el inconfundible sabor de sus papas.

Papas fritas de Mc Donald´s. Foto: Fernanda Rojas / El Universal

Como parte de la conmemoración, la cadena de comida rápida anunció un obsequio especial disponible solo para este miércoles. Se trata de un portapapas exclusivo y de colección, dirigido a los seguidores de la marca y a quienes acostumbran visitar sus restaurantes en fechas conmemorativas.

Lee también: VIDEOS: Trump cocina papas fritas en un McDonald's; afirma que Harris nunca trabajó en uno

¿Cómo y cuándo obtener un portapapas de Mc Donald´s?

De acuerdo con la cadena de hamburguesas, esta promoción estará habilitada a partir de las 12:00 horas en restaurantes seleccionados, bajo una dinámica específica: los clientes deberán ingresar a la aplicación móvil de McDonald’s, seleccionar el paquete “Portapapas”, que incluye hamburguesas clásicas y una orden grande de papas fritas, y recoger el pedido directamente en AutoMac.

¿Cómo y cuándo obtener un portapapas de Mc Donald´s?. Foto: Creada con IA y redes

El regalo se entregará de manera automática junto con la compra, pero con ciertas condiciones: la oferta está limitada a un portapapas por cupón y por visita, y será válida únicamente en establecimientos participantes.

Lee también: ¿Cuántas calorías tiene una porción de papas fritas y quienes no deberían consumirlas?

McDonald’s lanza segunda promoción por el Día de las Papas Fritas

Además de la promoción principal, McDonald’s lanzó una segunda alternativa que se extenderá más allá del 20 de agosto, bajo el nombre de “Semana de la Papa”. Esta campaña permitirá a los clientes obtener una orden grande de papas fritas sin costo adicional, siempre que cumplan con los pasos establecidos en la aplicación oficial de la marca.

El procedimiento consiste en descargar o abrir la app, realizar un pedido mínimo de 59 pesos y, al momento de efectuar el pago, ingresar el código promocional SEMANADELAPAPA. Una vez validada la compra, se otorgará automáticamente la orden de papas grandes de cortesía.

McDonald’s lanza segunda promoción por el Día de las Papas Fritas. Foto: Redes y creada con IA

Es importante señalar que esta oferta solo aplicará en la modalidad PickUp y estará disponible del 20 al 24 de agosto o hasta agotar existencias.

Con esta extensión, la compañía busca que un mayor número de personas participe en la conmemoración, incluso si no tienen la posibilidad de acudir en automóvil a un AutoMac.

También te interesará:

Javier Alatorre presenta imagen de Nicolás Maduro y usuarios lo trolean por parecido; comparten los mejores memes

De la IA a la vida real; bebé recibe el nombre de Chat Yipiti

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv