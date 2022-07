Con una gran técnica, la que podría ser Max, uno de los personajes emblemáticos de Stranger Things, toca la batería de "Master of Puppets", la canción de thrash metal que se hizo viral tras el último capítulo de la cuarta temporada de la serie.

Y no sólo hace un cover a Metallica: también toca la batería de "Running up that hill", de Kate Bush, el tema favorito de Max y que la salva de las garras de Vecna, otra canción que por cierto también se hizo viral.

Pero es que acaso Sadie Sink, la joven que interpreta a Max Mayfield, además de actriz ¿es también una talentosa baterista?. Al menos así lo creyeron en un inicio distintos usuarios en redes sociales, pero no es así.

La chica que aparece en el canal de YouTube, Mini Fairhurst, con casi 700 mil suscriptores es en realidad una joven baterista radicada en Inglaterra, quien sólo busca "divertirse", tal como define en su propio perfil.

Lea también: Metallica e Iron Maiden reaccionan a Stranger Things tras escena de Eddie del último capítulo

Por ello no se le hizo mala idea aprovechar el boom de Stranger Things -ademas de su gran parecido con la actriz estadounidense- para grabarse y tocar los bombos y platillos de las canciones más emblemáticas de la serie.

La original Sadie Sink tiene 20 años y además de participar en series de TV, tienen una sólida carrera profesional en teatro, incluso en los escenarios de Broadway.

rcr