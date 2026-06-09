Mientras la atención de miles de aficionados estará puesta en lo que ocurra dentro de la cancha, la Ciudad de México también será escenario de encuentros culturales que permitirán conocer mejor a los países participantes. Uno de ellos será la República Checa, que tendrá presencia en la Aldea Global, un espacio dedicado a compartir tradiciones, innovación e historia con visitantes nacionales e internacionales.

Ubicado en la Puerta de los Leones de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, el pabellón checo abrirá sus puertas del 9 al 21 de junio, de 10:00 a 18:00 horas. La iniciativa cuenta con el respaldo de CzechTrade, la agencia de promoción comercial de la República Checa, y busca acercar al público mexicano a una relación bilateral que supera los 100 años.

Se estima que a la comunidad de alrededor de 500 ciudadanos checos que reside en México se sumarán cerca de 5 mil visitantes atraídos por la justa deportiva. Para muchos de ellos, la Aldea Global será una oportunidad para compartir la riqueza cultural y económica de su país con los mexicanos.

Una relación de más de un siglo

Las relaciones diplomáticas entre México y la entonces Checoslovaquia comenzaron en 1922. Desde entonces, ambos países han desarrollado vínculos económicos, culturales y académicos que se han fortalecido con el paso de las décadas.

Actualmente, México es el principal socio comercial de la República Checa en América Latina. El intercambio entre ambas naciones ha mostrado un crecimiento constante durante los últimos años, impulsado por sectores como manufactura, movilidad, salud, agricultura y tecnologías de la información.

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Entre 2020 y 2025, las exportaciones checas hacia México pasaron de 949 millones de dólares a mil 483 millones de dólares, reflejando el dinamismo de una relación que involucra a cientos de empresas de ambos países.

De acuerdo con datos de la Comisión Europea, 941 empresas checas exportan actualmente productos y servicios al mercado mexicano. De ellas, cerca del 63% son pequeñas y medianas empresas.

Tecnología checa presente en la vida cotidiana

Aunque muchas veces pasa desapercibida, la tecnología desarrollada en la República Checa forma parte de actividades cotidianas en México.

En el ámbito de la ciberseguridad, empresas mexicanas utilizan herramientas desarrolladas por compañías checas como Avast. En logística y automatización, diversas soluciones tecnológicas participan en procesos de comunicación empresarial, sistemas aeroportuarios y análisis forense digital.

La presencia checa también puede encontrarse en espacios públicos. Los bancos instalados en estaciones vinculadas al Tren Maya fueron fabricados por la empresa mmcité, mientras que tecnologías para pagos sin contacto desarrolladas por Monet+ tienen presencia en sistemas de transporte.

En la industria automotriz y agrícola, empresas como ALBAform MX y los tractores Zetor mantienen una relación histórica con el mercado mexicano. A ello se suma la industria aeronáutica: la República Checa es uno de los pocos países con capacidad para fabricar aeronaves completas, y algunos de sus modelos forman parte de operaciones en México.

La cooperación también alcanza al sector salud mediante prótesis vasculares, stents y equipamiento hospitalario utilizados en instituciones médicas del país.

De la cerveza a Presidente Masaryk

Los vínculos entre México y la República Checa también tienen una dimensión cultural.

Uno de los ejemplos más visibles se encuentra en Polanco. La avenida Presidente Masaryk lleva el nombre de Tomáš Garrigue Masaryk, fundador y primer presidente de Checoslovaquia. La vialidad fue bautizada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas como una muestra de solidaridad con el pueblo checoslovaco frente a la expansión nazi en Europa.

En el cruce de Presidente Masaryk y Arquímedes se encuentra una estatua del político, donada por la República Checa en el año 2000. Una réplica de la obra también puede verse en el Castillo de Praga.

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La cerveza es otro de los puntos de encuentro entre ambas naciones. La República Checa es reconocida como la cuna de la cerveza tipo Pilsner, creada en 1842, y mantiene uno de los consumos per cápita más altos del mundo. México, por su parte, se ha consolidado como una potencia internacional en producción y exportación cervecera.

Actualmente, el mercado mexicano importa cebada y lúpulo checos, además de comercializar marcas tradicionales como Pilsner Urquell y Kozel. Incluso, parte de la automatización utilizada en instalaciones de Cervecería Modelo fue desarrollada por una empresa de origen checo.

Un espacio para acercar culturas en Chapultepec

La Aldea Global busca acercar a los visitantes a las tradiciones, la gastronomía, la innovación y la historia de los países participantes.

En el caso de la República Checa, el espacio permitirá conocer cómo una nación ubicada en el corazón de Europa ha construido una relación cada vez más estrecha con México a través del comercio, la tecnología, la cultura y el intercambio entre ciudadanos.

Más allá del resultado que arroje el marcador cuando México y la República Checa se enfrenten el próximo 24 de junio, la presencia checa en Chapultepec será una oportunidad para descubrir una historia compartida que comenzó hace más de un siglo y que continúa escribiéndose dentro y fuera de la cancha.

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