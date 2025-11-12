Martimiércoles de Chedraui: consulta aquí las ofertas especiales de este 12 de noviembre

La cadena de supermercados más popular de México, Chedraui ofrece durante dos días ofertas especiales, mejor conocidos como “Martimiércoles”.

Estas ofertas están enfocadas específicamente en sus frutas y verduras, brindando calidad y frescura a sus consumidores, lo que busca ayudarlos con precios accesibles.

Tanto en la tienda en línea como en tienda física podrás encontrar una variedad de productos que te ofrecen con precios promocionales, donde encontrarás limón, aguacate, piña, entre otros, dependiendo de su vigencia.

Lee también Cómo saber qué días circula tu auto con este calendario del Hoy No Circula

¿Cuáles son las ofertas especiales de este 12 de noviembre?

¿Cuáles son las ofertas especiales de este 12 de noviembre? Foto: Captura de pantalla.

El sitio oficial de Chedraui presenta los siguientes productos de los cuales podrás aprovechar sus descuentos. El método de pago puede ser tanto en línea como en tienda física desde cualquier tarjeta que tengas, incluso con el Monedero Mi Chedraui, vales de despensa, entre otros.

Frutas

Piña Gota Miel : $16.50/ kg

: $16.50/ kg Ciruela : $79.00/ kg

: $79.00/ kg Frambuesa Domo: 170 g: $39.50.

170 g: $39.50. Jamaica : $160.00/ kg

: $160.00/ kg Pera Bosc : $39.507kg

: $39.507kg Toronja : $19.50/kg

: $19.50/kg Zarzamora por pieza : $39.50

: $39.50 Plátano Macho : $24.50/kg

: $24.50/kg Guayaba : $49.50/kg

: $49.50/kg Manzana Roja Mediana : $44.50/kg

: $44.50/kg Naranja de Jugo : $29.90/kg

: $29.90/kg Uva Roja sin semilla: $74/kg

Verdura

Aguacate Hass 5 pzas : $19.50

: $19.50 Tomate saladet : $12.50/kg.

: $12.50/kg. Acelgas rollo : $7.50

: $7.50 Cilantro rollo : $7.50.

: $7.50. Espinacas rollo : $7.50

: $7.50 Apio : $29.50/kg.

: $29.50/kg. Berenjena : $39.50/kg.

: $39.50/kg. Calabaza Castilla : $14.50/kg

: $14.50/kg Chile poblano : $39.50/kg

: $39.50/kg Pepino verde : $19.50/kg

: $19.50/kg Pimiento verde : $59.50/kg

: $59.50/kg Tomate verde : $36.50/kg

: $36.50/kg Zanahoria : $14.50/kg

: $14.50/kg Papa blanca : $19.90/kg

: $19.90/kg Calabaza italiana : $29.90/kg

: $29.90/kg Limón sin semilla: $16.50/kg

También te interesará:

Super Mario Galaxy: lanzan primer tráiler de la nueva película de Nintendo

Chumel Torres lanza comentario picante tras parodia de "Frijolero", canción de Molotov

Frankenstein: 5 datos curiosos de la nueva película de Guillermo del Toro en Netflix

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr