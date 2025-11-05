Martimiércoles de Chedraui: checa aquí las ofertas especiales de este 5 de noviembre

Más Información

, uno de los supermercados más grandes del país, ofrece dos días con grandes ofertas en verduras y frutas.

Martimiércoles es la opción perfecta si deseas surtir tu despensa con los alimentos más saludables a un precio más económico, cuidando tu cartera y también tu salud.

Esta primera semana de noviembre no es la excepción, te contamos más detalles.

Foto: Especial
Foto: Especial

Checa aquí las ofertas especiales de este 5 de noviembre

Estas son las ofertas en frutas y verduras:

  • Acelgas rollo: $7.50
  • Aguacate Hass: $22.50 por emnallado pieza.
  • Berenjena: $44.50 por kilogramo.
  • Calabaza castilla: $14.50 por kilogramo.
  • Cilantro rollo: $7.50.
  • Chile poblano: $39.50 por kilogramo.
  • Coliflor pre Enfriada: $59.90 por pieza.
  • Col Blanca: $9.50 por kilogramo
  • Espinacas rollo: $7.50.
  • Frambuesa Domo 170 g: $39.50.
  • Guayaba: $48.50 por kilogramo.
  • Jamaica: $39.50 por kilogramo.
  • Limón sin semilla: $14.50 por kilogramo.
  • Manzana Roja Mediana: $29.50 por kilogramo.
  • Naranja de jugo: $19.50.
  • Pepino verde: $19.50 por kilogramo.
  • Pera Bosc: $39.50 por kilogramo.
  • Pimiento verde: $39.50.
  • Plátano Macho: $26.50 por kilogramo.
  • Tomate verde: $39.50 por kilogramo.
  • Toronja: $19.50 por kilogramo.
  • Uva roja sin semilla: $54.50
  • Zarzamora por pieza: $39.50 por kilogramo.
  • Zanahoria: $14.50 por kilo.

¿Qué formas de pago están disponibles?

Si deseas aprovechar esas grandes promociones, cuentas con diferentes formas para lograrlo, te mencionamos algunas a continuación:

  • Pago en línea.
  • Monedero Mi Chedraui: Esta opción es válida con el saldo acumulado en compras anteriores.
  • Desde la página de Chedraui o en la app, ya sea con tarjetas de crédito o débito.
  • Vales de despensa electrónicos.
  • Comprar en línea y pagar en tiendas Chedraui o en establecimientos asociados, es importante que sepas que el pago debe hacerse dos horas antes de recoger tu pedido.

Aprovecha hoy y mañana productos sanos a un precio más accesible.

