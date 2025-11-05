Martimiércoles de Chedraui: checa aquí las ofertas especiales de este 5 de noviembre

Chedraui, uno de los supermercados más grandes del país, ofrece dos días con grandes ofertas en verduras y frutas.

Martimiércoles es la opción perfecta si deseas surtir tu despensa con los alimentos más saludables a un precio más económico, cuidando tu cartera y también tu salud.

Esta primera semana de noviembre no es la excepción, te contamos más detalles.

Foto: Especial

Checa aquí las ofertas especiales de este 5 de noviembre

Estas son las ofertas en frutas y verduras:

Acelgas rollo: $7.50

Aguacate Hass: $22.50 por emnallado pieza.

Berenjena: $44.50 por kilogramo.

Calabaza castilla: $14.50 por kilogramo.

Cilantro rollo: $7.50.

Chile poblano: $39.50 por kilogramo.

Coliflor pre Enfriada: $59.90 por pieza.

Col Blanca: $9.50 por kilogramo

Espinacas rollo: $7.50.

Frambuesa Domo 170 g: $39.50.

Guayaba: $48.50 por kilogramo.

Jamaica: $39.50 por kilogramo.

Limón sin semilla: $14.50 por kilogramo.

Manzana Roja Mediana: $29.50 por kilogramo.

Naranja de jugo: $19.50.

Pepino verde: $19.50 por kilogramo.

Pera Bosc: $39.50 por kilogramo.

Pimiento verde: $39.50.

Plátano Macho: $26.50 por kilogramo.

Tomate verde: $39.50 por kilogramo.

Toronja: $19.50 por kilogramo.

Uva roja sin semilla: $54.50

Zarzamora por pieza: $39.50 por kilogramo.

Zanahoria: $14.50 por kilo.

¿Qué formas de pago están disponibles?

Si deseas aprovechar esas grandes promociones, cuentas con diferentes formas para lograrlo, te mencionamos algunas a continuación:

Pago en línea.

Monedero Mi Chedraui : Esta opción es válida con el saldo acumulado en compras anteriores.

: Esta opción es válida con el saldo acumulado en compras anteriores. Desde la página de Chedraui o en la app , ya sea con tarjetas de crédito o débito.

, ya sea con tarjetas de crédito o débito. Vales de despensa electrónicos .

. Comprar en línea y pagar en tiendas Chedraui o en establecimientos asociados, es importante que sepas que el pago debe hacerse dos horas antes de recoger tu pedido.

Aprovecha hoy y mañana productos sanos a un precio más accesible.

