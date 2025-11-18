Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre

Más Información
Hoy 18 de noviembre, Walmart ofrece una serie de descuentos y ofertas en algunos de los productos más saludables.
Si eres una de las miles de personas que espera el martes para hacer tu despensa en uno de los supermercados más grandes, corre por una hoja y lápiz, ya que podrás hacer las compras tanto en tiendas como en línea.
Estas son algunas de las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre
Estas son algunas ofertas en frutas y verduras:
- Aguacate Hass: $24.90 por kilo.
- Champiñones: $99.00 por kilo.
- Cilantro: $7.90 por pieza.
- Fresas 454 g: $59.00.
- Ensalada Vegatistos básica mixta 200 g: $29.90.
- Jitomate saladet: $12.90 el kilo.
- Limón agrio: $19.90.
- Limón sin semilla: $19.90 por kilo.
- Manzana Gala: $39.90 por kilo.
- Melón chino: $29.90 por kilo.
- Mora azul charola con 170 g: $49.00.
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $39.90
- Naranja: $19.50 por kilo.
- Pepino: $19.90 por kilo.
- Pera de Anjou: $29.90 el kilo.
- Perón Golden Chihuahua: $39.90 en bolsa 1.3 aprox precio por kilo.
- Piña Miel: $16.90 por kilo.
- Toronja: $29.90
- Uva roja por pieza: $79.00
- Uva verde: $89.00 por pieza.
- Zanahoria baby vegetalistos 340 g: $29.90.
- Zarzamora 170 g: $49.00.
Estas son las ofertas en carne, pollo y mariscos:
- Arrachera de res marinada SuKarne 600 g: $209.00
- Barritas de surimi Marketside congelado 454 g: $49.00
- Barrita de surimi por kg peso aprox por charola 300 g: $109.00/kg
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $189.00/kg
- Carne para hamburguesa American Beef Steak Burguer con arrachera 904 g:$129.00
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesa c/ 8 pzas de 90 g c/u: $92.00
- Chuleta natural de cerdo peso aprox por charola 700 a 800 g: $114.00
- Fajitas de filete Kowi 600 g congelado: $105.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00
- Hueso tuétano premium congelado peso aprox por pieza 500 g: $142.00/kg
- Molida de res 90/10 por kg peso aprox por charola 400 g: $162.00.
- Milanesa de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 900 g: $109.00
- Milanesa de pechuga de pollo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $159.00.
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
- Pechuga sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $149.00
- Rib eye Kowi congelado peso aprox 300 g: $159.00/kg
- Tenazas de carngrejo moro Alimentos la Sanitaria 500 g congelado: $249.00.
