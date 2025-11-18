Más Información

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre

Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué se celebra este martes?

Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué se celebra este martes?

Ana Sotero critica a influencers que asistieron a marcha de la Generación Z: "para ellos solo es grabar contenido"

Ana Sotero critica a influencers que asistieron a marcha de la Generación Z: "para ellos solo es grabar contenido"

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 18 de noviembre?

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 18 de noviembre?

¿Qué pasará en el episodio 5 de It: Welcome to Derry? Tráiler muestra revelación

¿Qué pasará en el episodio 5 de It: Welcome to Derry? Tráiler muestra revelación

Hoy , Walmart ofrece una serie de descuentos y ofertas en algunos de los productos más saludables.

Si eres una de las miles de personas que espera el martes para hacer tu despensa en uno de los supermercados más grandes, corre por una hoja y lápiz, ya que podrás hacer las compras tanto en tiendas como en línea.

Lee también

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal
Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal

Estas son algunas de las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre

Estas son algunas ofertas en frutas y verduras:

  • Aguacate Hass: $24.90 por kilo.
  • Champiñones: $99.00 por kilo.
  • Cilantro: $7.90 por pieza.
  • Fresas 454 g: $59.00.
  • Ensalada Vegatistos básica mixta 200 g: $29.90.
  • Jitomate saladet: $12.90 el kilo.
  • Limón agrio: $19.90.
  • Limón sin semilla: $19.90 por kilo.
  • Manzana Gala: $39.90 por kilo.
  • Melón chino: $29.90 por kilo.
  • Mora azul charola con 170 g: $49.00.
  • Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $39.90
  • Naranja: $19.50 por kilo.
  • Pepino: $19.90 por kilo.
  • Pera de Anjou: $29.90 el kilo.
  • Perón Golden Chihuahua: $39.90 en bolsa 1.3 aprox precio por kilo.
  • Piña Miel: $16.90 por kilo.
  • Toronja: $29.90
  • Uva roja por pieza: $79.00
  • Uva verde: $89.00 por pieza.
  • Zanahoria baby vegetalistos 340 g: $29.90.
  • Zarzamora 170 g: $49.00.

Estas son las ofertas en carne, pollo y mariscos:

  • Arrachera de res marinada SuKarne 600 g: $209.00
  • Barritas de surimi Marketside congelado 454 g: $49.00
  • Barrita de surimi por kg peso aprox por charola 300 g: $109.00/kg
  • Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $189.00/kg
  • Carne para hamburguesa American Beef Steak Burguer con arrachera 904 g:$129.00
  • Carne de res Marketside congelada para hamburguesa c/ 8 pzas de 90 g c/u: $92.00
  • Chuleta natural de cerdo peso aprox por charola 700 a 800 g: $114.00
  • Fajitas de filete Kowi 600 g congelado: $105.00
  • Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $115.00
  • Hueso tuétano premium congelado peso aprox por pieza 500 g: $142.00/kg
  • Molida de res 90/10 por kg peso aprox por charola 400 g: $162.00.
  • Milanesa de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 900 g: $109.00
  • Milanesa de pechuga de pollo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $159.00.
  • Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
  • Pechuga sin piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $149.00
  • Rib eye Kowi congelado peso aprox 300 g: $159.00/kg
  • Tenazas de carngrejo moro Alimentos la Sanitaria 500 g congelado: $249.00.

Lee también

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre
Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]