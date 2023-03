Mariana Rodríguez celebra la adopción de Lalo, el niño con cáncer por el que se cortó el cabello

La empresaria Mariana Rodríguez anunció y celebró que Lalo, un niño de 5 años que vive con cáncer, fue adoptado por una pareja en Nuevo León, por lo que continuará su proceso de recuperación con una familia.

Por medio de Instagram, la esposa del gobernador de Nuevo León expresó su sentir tras darse la adopción del menor.

“Llevo llorando mucho, mucho, desde ayer, pero es llanto de felicidad y muchas hormonas del posparto también”, reveló.

Aunado a ello, detalló que tras unas reuniones se pudo dar la adopción. “Ayer tuvimos el Comité Interno de Adopciones y hoy la reunión con las parejas, y nos adoptaron a Lalo, entonces estoy muy contenta, de verdad que los tiempos de Dios son perfectos”.

En tanto, agradeció que este proceso que le queda (de recuperación) lo hará “acompañado de papá y de mamá”. “Lalo ha pasado por tantas, tantas cosas en este año y medio que llevo conociéndolo y las verdad nos cayó del cielo esta familia, que lo ha aceptado a pesar de su condición, que aunque es muy favorable, ya está en remisión, les he contado, sigue siendo un niño con cáncer”.

“Todo este proceso que le queda lo va a vivir acompañado de papá y de mamá”, concluyó.

Mariana Rodríguez dedica emotivo video a niño con cáncer

Por su parte, la influencer compartió una publicación en la red social donde celebró la noticia.

“Has vivido y pasado por tantas cosas en tu corta edad, pero hoy entendemos el por qué. Hoy entendemos por qué llegaste a Capullos, hoy entendemos que la vida ha decidido darte esa segunda oportunidad porque te mereces vivir en familia, mereces una mamá y un papá que te amen incondicionalmente, que te acompañen en la última etapa de tu tratamiento y que te digan todos los días lo mucho que te quieren y lo mucho que vales. Hoy aquí están mamá y papá listos para empezar una vida juntos, para descubrir todo aquello que te gusta, todas las nuevas actividades que te van a presentar en familia, a tus perritos que van a ser tus hermanos, y muchas más aventuras que están por llegar. Eduardo, en tu último cumpleaños cuando hicimos la fiesta de Mario, la del show de “Colorín Colorado” dijo que pidieras un deseo, y aunque a mi no me tocaba pedirlo, lo hice y le pedí a Dios que te mandara una familia que pudiera darte el amor que tú nos entregas todos los días a todos las personas que te rodeamos”.

En tanto, expresó: “El proceso no será fácil pero será perfecto a tus tiempos y a tu manera. Vas a cautivar a tus papás cómo lo haces con todos los que te conocemos. Me toca verte volar y me toca hacerme a un lado y ser espectadora del gran hombre en el que te has convertido y en el que estoy segura te seguirás convirtiendo”

“Mi Lalo, hoy te ganaste la estrella más grande del cielo, la de la familia. Hoy estamos de fiesta. Hoy, Capullos vuelve a cumplir su propósito: darle a las niñas y niños de Nuevo León, la oportunidad de vivir en una familia que los ame. Gracias por ser parte de mi vida, te amo, Mariana”, sentenció.





Cabe mencionar que, el viernes, Lalo comenzará a convivir con sus nuevos padres, a través de un proceso de integración.

¿Cómo conoció Mariana Rodríguez a Lalo?

Mariana Rodríguez conoció a Lalo en el DIF Capullos, ubicado en Nuevo León, mientras realizaba un recorrido por las instalaciones, un día después del cumpleaños del menor, el 5 de octubre.

Al poco tiempo de conocerlo, la influencer decidió cortarse el cabello en solidaridad con el niño debido a las quimioterapias contra el cáncer.

En su más reciente cumpleaños, Lalo recibió la sopresa de una fiesta con tématica de su personaje favorito, Mario Bros.





Con información de Ariana Paredes.







aosr