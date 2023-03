¿Shakira lanza indirecta a Clara Chía? Foto en Instagram enciende el debate

Shakira no deja de dar de qué hablar. En su cuenta de Instagram publicó una "selfie" que ha generado un debate entre sus seguidores, quienes sospechan que se trata de una nueva indirecta para Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué.

Además de la fotografía publicada en el perfil de la colombiana son otros los guiños con los que ha evidenciado la infidelidad de su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué y Clara Chía. Así la Music Sessions 53 con Bizarrap se convirtió en una tiradera en contra del exfutbolista.

Pero no es la única canción que ha dedicado a su relación con el dueño de la Kings League, también se suman “Monotonía” con Ozuna y “TQG” con Karol G, su más reciente éxito.

Lee también El artículo favorito de Piqué con el que Shakira sigue facturando

La colombiana que ha hecho del fracaso de su relación una “mina de oro”, ha dejado claro una de las frases de su canción con Bizarrap: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira transitó entre sus temas más movidos y los más románticos, como cuando cantó “Underneath your clothes” y continuó con “Me enamoré”.

¿Qué publicó Shakira en Instagram?

Si bien no se sabe con certeza cuál es el trasfondo de la publicación de la última fotografía de Shakira en su cuenta de Instagram, llama la atención la descripción que decidió utilizar: “Chiaroscuro”.

En la fotografía aparece la cantante utilizando con sombrero estilo pescador en color negro con acabado afelpado y una sudadera color café a juego con su cabellera.

Sin duda el mensaje ha generado controversia entre sus seguidores, quienes ven un mensaje oculto detrás de la palabra e incluso le piden que “dé vuelta a la página”: “Eres una mujer maravillosa y hasta que no lo dejes ir te lastimará, Ella no merece que su nombre esté en uno de tu post de Instagram. Sanar es un proceso largo pero que vale la pena”; “jajajaja, Shakira versión bullying me encanta”, “Supéralo bebé”; “Y se armó el mierdero, love u shak”.

Mientras que hubo otros fanáticos que hallaron un sentido filosófico en la publicación de Shakira:

“Chiaroscuro es la traducción en italiano para “Claroscuro”, en el arte, es el uso de fuertes contrastes entre la luz y la oscuridad, generalmente contrastes audaces que afectan a toda una composición. También es un término técnico utilizado por artistas e historiadores del arte, por el uso de contrastes de luz para lograr una sensación de volumen en el modelado de objetos y figuras tridimensionales”.

Lee también ¿Cómo se verá Shakira a los 60 años? Inteligencia Artificial lo demuestra

Shakira publicación de Instagram

¿Qué significa “Chiaroscuro?”

De acuerdo con el Glosario de la National Gallery de Londres, Inglaterra, “Chiaroscuro” es un término italiano que significa “luz-obscuridad”. Y hace referencia al contraste de tonos que son utilizados para sugerir volumen y modelado de los sujetos y objetos representados.

Entre los representantes del “Chiaroscuro” están Leonardo Da Vinci y Caravaggio, quienes eran conscientes del impacto emocional que generaba esta técnica.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.





sal