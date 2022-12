"Llorando en Navidad"; papás regalan a influencer Barbie que quería de niño

¿Recuerdas aquel juguete que soñaste con tener en Navidad y nunca llegó?, eso le pasó al tiktoker "Un tal Fredo", quien recibió 30 años después la muñeca Barbie que tanto quiso.

El joven recibió a sorpresa en Nochebuena cuando sus papás le dieron el regalo que por tantos años deseó y esto quedó para la historia de internet en un video de TikTok que ya supera los 700 mil me gusta y más de 100 mil reacciones.

“Mis papás me regalaron una Barbie a mis 30 años, llorando en navidad”, escribió el creador de contenido en el video que publicó en su

TikTok.

“No se imaginan lo que esto significa, y no porque quisiera jugar con una Barbie a mis 30 años, sino por el momento de aceptación que viene consigo. Hoy mis papás me dijeron 'te amamos, te aceptamos, te apoyamos y nos disculpamos por todos los años que no pudiste ser tú' sin necesidad de usar palabras.

"A todxs esxs niñxs allá afuera sepan que todo mejora y que por favor nunca dejen de ser uds mismxs”, escribió en su cuenta de Instagram, el influencer.

Trascendió que el influencer también compartió en otro video el momento en que le confesó a su abuelita sobre su orientación sexual, clip que encantó a sus seguidores.



