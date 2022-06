Al vivir con una discapacidad, Guz Guevara ha sentido y sido testigo del rechazo, la discriminación y la exclusión, por eso se motivó “a trabajar en un mundo más justo y empático para todas las personas”.

Defensor y promotor de los derechos humanos, inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad y las poblaciones LGBT+, Guz está consciente de lo que su figura representa en una sociedad “con muchas realidades” y en la que le gustaría vivir.

Guz cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL, tras haber participado en el “Panel de Interseccionalidades” organizado por una institución financiera, que no le gusta que digan que representa a alguien porque se representa a él mismo: “Pero abono a la causa y siempre he creído que la causa es más importante que cualquier persona en lo individual”.

“No es Guz, es la gente, es un monstruo enorme y eso va a atravesar y a trascender porque la gente se lo ha apropiado”, dice el también conferencista.

En el marco de la Marcha 44 del Orgullo de la Ciudad de México, Guz Guevara confía que la discapacidad también sea celebrada y dignificada de la misma manera que el pride.

“Yo, de manera muy particular, desde hace muchos años sueño con el día en que las personas con discapacidad, sin importar nuestra discapacidad, atravesadas justamente por esta condición que nos problematiza el entorno, podamos exigir.

“El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y yo sueño con el día en que cada diciembre sea una fiesta para las personas con discapacidad, sea una exigencia, sea una resistencia, sea una conmemoración, sea una lucha como lo ha sido el pride.

“Ojalá que algún día la discapacidad sea celebrada, vista, dignificada, de la misma manera (que el Pride)”, refiere Guz, quien participa en un contingente de personas con discapacidad que por primera vez se une a la Marcha del Orgullo.

Cabe señalar que en 2019, por primera vez se colocó a una persona con discapacidad en el cartel oficial de la Marcha de la Ciudad de México y este año hay un guiño con una ruedita que emula una silla de ruedas.

Hay mucho que cuestionar, mucho que evidenciar

Aunque en un inicio dudó de hablar abiertamente de su sexualidad, ahora Guz Guevara es referente, para algunos, dentro de las poblaciones LGBT+, y también crítico.

“Hay mucho que cuestionar, mucho que evidenciar”, señala.

“Hay que poner el dedo en el renglón a la homonorma. Los hombres homosexuales hemos adquirido tantos privilegios que se nos está olvidando y seguimos replicando violencias patriarcales, que incluyen violencias machistas, violencias misóginas, violencias capacitistas”, expresa.

Y también hace un llamado abiertamente: El hombre homosexual está muy homonormado.

Desde su activismo, Guz Guevara busca impulsar una iniciativa para que aplicaciones de citas como Grindr, Hornet, Tinder o Scruff brinden información en caso de que haya un delito cometido por algún usuario.

Aunque a Guz le han ofrecido cargos de elección popular, él no se ve abandonando el activismo.

“Siempre he dicho que no porque ha sido condicionado y me parece que cualquier cosa que coarte mi libertad de ser, y de existir y de cambiarme y de transformarme, pues no me hace mucho sentido. En este sentido de mi vida no lo hago, nunca digo nunca, pero en este momento no”, indica.

Guz Guevara señala que su trabajo como defensor y promotor de los derechos humanos, inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad y las poblaciones LGBT+ lo combina como colaborador de una consultoría que trabaja en ejes de género, de diversidad sexual, diversidad disfuncional y personas racializadas.



Foto: Instagram @guzguevara

