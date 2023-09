Lefty SM, el rapero que dedicó sus canciones a México, a su barrio y a la crudeza de la fama

Este domingo se reportó el asesinato de Lefty SM, rapero que murió en un presunto intento de asalto afuera de su residencia en Jalisco. El cantante llegó a colaborar con diversos artistas de talla internacional.

Lefty SM era considerado uno de los máximos exponentes del género rap en México. Comenzó en la escena underground y alcanzó la fama gracias a su colaboración titulada “Por mi México” con Santa Fe Klan.

Lefty SM y Santa Fe Klan. Foto: Facebook

¿De qué tratan las canciones de Lefty SM?

A lo largo de su trayectoria artística relató su vida antes de la fama, la vida en el barrio donde creció y el orgullo que sentía por su país. Algunos de sus temas más populares son “Encerrado en mi mundo”, “Volando” y “Ando al millón”.

Sin embargo, de entre la amplia lista de artistas con los que colaboró destaca el tema “Por la misma tierra”, dueto que estrenó en 2021 con El Komander para fusionar el rap y el regional mexicano.

La lista incluye estrofas como “Ando corriendo peligro, pero yo voy bendecido. Me persigno, cargo un Ángel, lanza flechas, no es cupido. Soy bandido, no le saco del peligro, bien curtido. Yo me gano todo donde tú lo ves perdido”.

El tema es una referencia a su natal Sonora, tierra que lo vio crecer y dar sus primeros pasos hacia la fama. Lefty SM era originario de San Luis Río Colorado y ahí mismo se abrió paso en la escena rap.

Otra de sus composiciones más sonadas es “México bélico” junto a Tony Aguirre. La pista tiene referencias a las drogas y una respuesta a quienes criticaban su música.

“Soy, ese que viene del barrio, saben que no es mentira. Tuve mi mala racha, pero daba la mía. No me asustan los falsos sicarios de mentira. Que su mier** tiran, no hagan caso”, es una de las estrofas de la composición.

Sin embargo, fue la canción “Por mi México”, remix que lo colocó en los ojos del mundo. Junto a Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, subió este tema a los primeros lugares de las listas de reproducción de Spotify.

Investigan asesinato del rapero Lefty SM

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas que provocaron el asalto al Lefty SM. Alrededor de las 22:50 horas, tres sujetos armados intentaron sustraerlo de su domicilio.

Al no conseguir llevárselo, los agresores le dispararon y escaparon del lugar, dejando herido de gravedad al rapero. Al llegar al hospital perdió la vida por las heridas provocadas en la pierna derecha y el abdomen.





