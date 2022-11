Las Brujas del Mar denuncian cosificación de la mujer en show de Jowell & Randy en el Flow Fest

Este fin de semana se llevó a cabo el evento musical Coca-Cola Flow Fest 2022, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y el colectivo feminista Las Brujas del Mar denunció violencia simbólica y cosificación de la mujer por un acto en particular.

Denunciaron que en el Flow Fest, los artistas urbanos Jowell & Randy pidieron ver las “tetas más ricas de México”, y subieron a ocho mujeres al escenario "con el fin de que se desnudaran y restregaran entre ellas en el escenario. ¿Tendrán idea de que esto es violencia simbólica contra las mujeres en un país feminicida?", escribió el colectivo en su cuenta de Twitter.

"Es la cosificación de las mujeres, la lógica patriarcal “mujer-objeto-propiedad” (en este caso pública), uno de los puntos medulares y más enraizados de la problemática que resulta en los más de once feminicidios diarios en el país. No son hechos distintos, uno sostiene al otro".

"Ahí no es “su cuerpo, su decisión”? Obligadas no fueron", "Las chicas no fueron forzadas y varias de ellas ya subieron sus respuestas y no les molesto sino lo contrario, no sé por qué ustedes que son ajenas a ellas les molesta “mi cuerpo, mi decisión” no?", fueron algunos de los comentarios de usuarios y usuarias en redes sociales.

Por otro lado, hubo quien coincidió con el colectivo.

Pese a lo violento de los feminicidios registrados este año, este delito está contenido en el Estado de México con 120 víctimas registradas de enero a octubre, cifra igual a la que se tuvo en el mismo periodo de 2021, de acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en la Ciudad de México el número de feminicidios registrados en los primeros 10 meses de este año son 56, cuatro menos que las 60 víctimas contabilizadas en el mismo periodo del año pasado.

Violencia contra las mujeres incrementó

En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2021.

La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).

Respecto de 2016, los resultados de 2021 muestran un incremento de 4 puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida.

