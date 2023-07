Las 3 tragedias que ensombrecieron a Reforma 222

La plaza de Reforma 222, ubicada en el corazón de la CDMX, ha sido el epicentro de la nota roja en 3 ocasiones al menos.

Apenas ayer, un hombre perdió la vida en la plaza comercial Reforma 222, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, un viernes por la tarde, cuando decenas de personas pasaban la tarde de las vacaciones de verano.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se arrojó de un segundo piso y cayó enfrente de un local de venta de helados. Más tarde, el hombre fue identificado como Carlos Antonio Méndez, constataron las autoridades.

Foto: Fernanda Rojas/El Universal

El gerente de la plaza comercial confirmó que a través de las cámaras de seguridad se observó cuando la persona se arrojó. Sin embargo, el video no ha sido distribuido en redes sociales, como sí ocurrió con un caso previo, también ocurrido en Reforma 222.

Mujer se arroja desde 5 piso en Reforma 222

En junio pasado, una mujer se suicidó al arrojarse de uno de los pisos del hotel Holiday Inn que se ubica en el complejo de la plaza comercial Reforma 222, en el corazón de la Ciudad de México. El hecho quedó grabado video, pues decenas de personas se apostaron a las afueras del lugar y sacaron sus celulares para luego compartir las imágenes en redes sociales.

Momento en que una mujer de aproximadamente 40 años de edad se arroja de un edificio cerca de Reforma 222 Foto: Especial

La víctima estuvo durante varios minutos asomada al filo de la ventana de la que finalmente decidió arrojarse. Al impactar contra el piso, murió.

En un video que circula en redes sociales se puede escuchar a la mujer gritar antes de lanzarse, ante el grito de horror de los presentes.

Tras los hechos, el cuerpo quedó tendido en la banqueta. Hubo presencia de la policía quien acordonó la zona en espera del Ministerio Público.

Critican a quienes grabaron y difundieron video de suicidio en Reforma 222

Ante el video, captado en tiempo real del momento en que una mujer se suicidó, algunos tuiteros decidieron no compartir las imágenes. "[Me sumo a la iniciativa de compartir otro tipo de imágenes para desinfectar esta red contaminada por el video del suceso en Reforma 222 que se difunde de manera obscena. Más respeto.]", es un mensaje que se lee repetidamente en Twitter, acompañada de fotos que no tienen relación con el suicidio de la mujer en Reforma 222.

Una mujer se arrojó de un edificio de la plaza comercial Reforma 222. Foto: Especial





Además de este tipo de mensajes, hay varios más de indignación ante la congregación de personas debajo del hotel Holiday Inn "que no hicieron nada".

"Acabo de presenciar lo de Reforma 222, quedé en shock"

Por otro lado, también hubo un testigo que se dijo estar en "shock" por haber presenciado y grabado el momento en que la mujer se arrojó en Reforma 222.

"Acabo de presenciar lo de Reforma 222, grababa a la persona para verla bien y fue justo cuando se aventó la sensación de estar presente en asuntos suicidio es horrible, quedé en shock y es verdaderamente impactante el video preferí cortarlo", dijo.

Hombre asesinó a su pareja en Reforma 222 por pedirle en divorcio

Los casos recientes se suman al ocurrido en marzo del 2018 cuando, un hombre de 30 años de edad desató el pánico al interior de la plaza comercial Reforma 222. El sujeto ingresó con un arma de fuego hasta el segundo piso, hasta una tienda de zapatos y disparó en tres ocasiones en contra de una de las empleadas.

Dos tiros dieron en el pecho y uno en el abdomen, que le provocaron la muerte. Después dejó un mensaje en el mostrador y, acto seguido, se disparó en el rostro intentando quitarse la vida.

Fotografía: Especial

“No vas tú a destruir mi vida y después como si nada… por pu... te pasó esto”, se leía en el mensaje que dejó en la tienda de zapatos. Alejandro, quien asesinó a Selene, tenía antecedentes de robo y violencia intrafamiliar; además, estuvo preso dos años.

La mujer incluso, ya había anunciado a sus padres que su ex pareja sentimental estaba en contra de la separación y que la había amenazado, por lo que vivía con sus padres.

En aquella tarde en que Alejandro asesinó a Selene, al igual que ayer, decenas de personas se encontraban al interior de Reforma 222 y al escuchar las detonaciones se desató el pánico.

cg