Ricardo Peralta se ha envuelto en una serie de controversias que han afectado significativamente su imagen pública.

El comediante, quien al principio había disfrutado de una creciente popularidad, fue rechazado por parte de muchos de sus seguidores, debido a comentarios y actitudes que tuvo durante "La Casa de los Famosos México."

Arath de la Torre confronta a Ricardo Peralta. Foto: Captura de pantalla

El impacto fue inmediato: al abandonar el programa, Peralta experimentó una disminución considerable en su número de seguidores. Varias de sus cuentas en plataformas digitales fueron suspendidas o eliminadas.

Lee también: La Casa de los Famosos México: Los mejores memes que dejó la eliminación de Ricardo Peralta

A pesar de que el propio Ricardo ha manifestado en varias ocasiones que ha aprovechado el tiempo para reflexionar sobre su conducta, la reconstrucción de su imagen no ha resultado ser un proceso sencillo. La respuesta del público sigue siendo mayoritariamente negativa, lo cual ha complicado sus esfuerzos por recuperar la simpatía de sus fans.

Ricardo Peralta es uno de los participantes de "La casa de los famosos". Fotos: YouTube, Canal 5

Un ejemplo claro de esta falta de aceptación se dio durante la premiere de la película Wicked en el Auditorio Nacional, donde el creador de contenido enfrentó el rechazo del público, ya que durante el evento fue abucheado por los asistentes.

Cada video de el abucheo a Ricardo Peralta es mejor que el anterior JAJSJAJ pic.twitter.com/B4FTnIqo1E — JANGEL (@ChicOp__) November 12, 2024

Lee también: ¿Cuánto cuesta el lujoso auto en el que Ricardo Peralta dejó La Casa de los Famosos?

La vez que Ricardo Peralta comparó a Ariana Grande con Ninel Conde; esto dice ahora

Este episodio dejó una huella en Ricardo, quien, con la intención de suavizar la situación, posteriormente publicó una historia en su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

Asimismo, en dicho mensaje, hizo hincapié en lo perjudicial que puede resultar promover el odio en las redes sociales y en la importancia de mantener una actitud respetuosa hacia los demás, pues recalcó que quienes son verdaderos fans de Ariana Grande - protagonista principal de la película- "saben que ella no apoya el bullying, ni el acoso mediático."

Ricardo Peralta. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, las declaraciones de Peralta no hicieron más que avivar las redes sociales, pues algunos usuarios revivieron un video en el que el comediante se burló públicamente de la cantante estadounidense, e incluso la comparó con Ninel Conde.

Ricardo Peralta escudándose en que Ari "no apoya el bullying ni acoso", ya se le olvidó que habló y se burló del físico de ella públicamente? 🙂‍↕️ pic.twitter.com/7aymT2bChX — 𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨 (@kenialegends) November 12, 2024

En dicho clip, mientras se transmitía una imagen de la intérprete de "Side to side", Ricardo en un tono sarcástico dijo lo siguiente: "O sea, ya no me acuerdo, yo no la conozco. ¿Dónde quedó Ninel Conde?. Se acuerdan del agrafito donde era Ninel Conde y Ariana Grande, se parecen mucho. ¿Dónde quedó Ninel Conde? ya es otra (...) trae un rubio que no le entiendo mucho."

Como era de esperarse este video aparte de que ha sido publicado por varios internautas, ha recibido mensajes como:

"Hoy tienes o que has cosechado. Nadie te soporta ni te quiere"

"Ricardo Peralta escusándose en que Ari n apoya el bullying ni acoso ya se le olvidó que habló y se burló del físico de ella públicamente?"

"Pero bien que para hablar mal de ella y de Danna se le olvidó todo lo de no promover el bullying ni el acoso mediático"

También te interesará:

Salinas Pliego reacciona a sacrificio de “Peanut”, ardilla viral de redes; “puede cambiar la elección de una potencia”

El pequeño fruto de temporada, ideal para los diabéticos que disminuye los niveles de glucosa en la sangre

Así serán los gatos en el futuro, según la ciencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv