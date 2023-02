La tendencia de TikTok que involucra a Donald Trump y Biden que causa furor

Las redes sociales son el lugar preferido para quienes busquen entretenimiento, información, tutoriales de todo tipo y hasta recetas de cocina. Pero también son el sitio donde convergen todas las tendencias del momento, provenientes de todos los rincones del mundo y de todas las tecnologías posibles.

Así ha sido el caso de las “conversaciones” virales que se han difundido en las redes sociales, donde los expresidentes de Estados Unidos y el actual mandatario de este territorio, interactúan en videojuegos como verdaderos streamers y gamers. De esta manera, Donald Trump y Joe Biden son tendencia en TikTok.

A estas dos figuras políticas de Estados Unidos, se le suma Barack Obama, quien también ha sido incluido en la nueva tendencia de crear videos falsos con inteligencias artificiales. A esta maniobra también se la conoce como deep fake y muchas celebridades han sido “víctimas” de la viralidad de este tipo.

Lo cierto es que mientras para algunos cae como un contenido totalmente gracioso, para otros significa una falta de respeto. Varios creadores de contenido han surgido en TikTok, publicando vídeos de estos políticos que discuten temas de la agenda pública mientras juegan al estilo habitual de los streamers.



This is the best use of AIpic.twitter.com/FOOVv0nUnG

— Dexerto (@Dexerto) February 16, 2023