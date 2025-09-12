"La Mole" busca ayudar a Alicia Matías, abuelita que salvó a nieta en explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El pasado miércoles 10 de septiembre se suscitó la explosión de una pipa de gas debajo del Puente de la Concordia sobre la Calzada Ignacio Zaragoza de la alcaldía Iztapalapa, lo que ocasionó el despliegue de los servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas.

Como resultado de este accidente decenas de personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas la señora Alicia Marías, quien protegió con su cuerpo a su nieta de 2 años, identificada como Jazmín Azulet, para evitar que las llamas la alcanzaran.

De acuerdo con los últimos reportes proporcionados por Sandra, hermana de Alicia, la señora ya se encuentra estable en el interior del Hospital Magdalena de las Salinas en la alcaldía Gustavo A. Madero y a la espera de una valoración médica para ingresar a una cirugía.

Lee también: Alicia Matías está estable y médicos la valoran para una cirugía, asegura familia de la abuelita que protegió a su nieta

"La Mole" busca apoyar a la señora Alicia Matías

Aunado a ello, el comediante y conductor mexicano Iván Fematt, mejor conocido en redes sociales como "La Mole", hizo una publicación en su cuenta personal de redes sociales, en donde solicitó información sobre el estado actual de la señora Alicia Matías y sobre cómo puede él apoyarla a ella y a su familia.

"Si alguien sabe como están ayudando a la abuelita que salvó a su nieta allá en la Ciudad de México, si hay una institución o como podemos ayudarla avisen raza, yo quiero ayudarla, esas personas son las que ocupamos en este mundo de caga**", escribió en la plataforma de 'X'.

La publicación ya cuenta con cerca de 216 mil visualizaciones y acumula un total de 6 mil reacciones de "me gusta". Además, diversos usuarios ya han compartido en los comentarios información para ayudar a las víctimas de este suceso, incluso algunos han comentado que tienen conocidos que pueden ayudarlo a contactar con la señora Alicia.

Lee también: Puente de la Concordia: rinden tributo a mujer que salvó a nieta en explosión de pipa y la llaman "Abuelita de Iztapalapa"

"La Mole" busca ayudar a Alicia Matías, abuelita que salvó a nieta en explosión de pipa de gas en Iztapalapa, solicita información para brindar apoyo. Foto: Captura de pantalla

Esta tragedia dejó huella en la memoria colectiva de todos los capitalinos y demostró una vez más que la solidaridad del pueblo mexicano va más allá de los buenos actos. En redes sociales, diversos usuarios han rendido homenaje a la heroica acción de la señora Alicia Marías, quien resultó con 90% de quemaduras.

También te interesará:

Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio

De cachorro a héroe: Arkadas, el perro donado por Turquía, sorprende por lo rápido que creció; video se viraliza

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs