La Casa del Dragón: Los fans aplauden la decisión de Viserys en el momento más delicado de la serie

El segundo episodio de 'La Casa del Dragón' ha despertado la polémica. La precuela de 'Juego de tronos', cuya renovación ha sido anunciada recientemente, ha mostrado una situación que ha despertado la indignación del público en redes sociales, que no ha dudado de catalogar de asqueroso, relacionado con el rey Viserys I.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras el primer episodio, en el que moría de forma espeluznante la reina Aemma (Sian Brooke), primera esposa del monarca, el capítulo dos se ha ambientado seis meses después del deceso, con varios miembros del Consejo Real presionando a Viserys I para que contraiga segundas nupcias.

A pesar de ser nombrada heredera su hija Rhaenyra (Emma D'Arcy), son muchos los que urgente que haya un sucesor varón. Entre las pretendientes, está Laena Velaryon (Nova Foueillis-Mosé), hija del lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), quien ansia unir a su clan con la dinastía Targaryen.

Sin embargo, la candidata es rechazada y el motivo principal es su edad, pues solo tiene 12 años. El solo hecho de ver cómo una niña preadolescente es tomada como potencial reina consorte ha provocado un rechazo unánime del público, dado lo deleznable de la imagen. Por supuesto, los fans han aplaudido que Viserys I rechazase a la muchacha.

Laena? THIS Laena??? marrying their toddler off to this decrepit old bitch? be fucking serious #HouseoftheDragon pic.twitter.com/WeDJ53lB7T — exhausted (@ch_cheeks) August 29, 2022





live footage of me watching that scene between the king and laena #HouseoftheDragon pic.twitter.com/RF8FoV4Vh5 — cris (@inlovewstiles) August 29, 2022





Cuando vi la escena entre Viserys y Laena Velaryon#HouseoftheDragon pic.twitter.com/Dlxrx2gNEj — Rhaenys Targaryen (@LaQueDebioSer) August 29, 2022



Finalmente, el rey desposa con Alicent Hightower (Emily Carey), quien es un poco más mayor que Laena, lo que también ha provocado comentarios desaprobando la unión, totalmente lógicos, dada la edad de la nueva consorte, de tan solo 15 años.

King Viserys repulsed by the 12 year old Laena just to commit himself to the 15 year old Alicent 5 minutes later #HouseoftheDragon pic.twitter.com/riOy75wXeG — Lady Jyana Snow (@JyanaSnow) August 29, 2022



La elección de Alicent será lo que desatará en el futuro la guerra fratricida entre los Targaryen, puesto que Alicent, antigua mejor amiga de la princesa Rhaenyra, se enfrentará a la infanta, la cual se erige como la digna sucesora frente a las ambiciones de Alicent por ver a su hijo Aegon en el Trono de Hierro, lo que desembocará en la Danza de Dragones.

Más allá de ello, el que una niña de 12 años sea contemplada como mujer casadera recuerda lo que ya comentaron los creadores de la ficción de HBO antes de que se estrenase la serie, que 'La Casa del Dragón' iba a mostrar el machismo y el sistema patriarcal de la época, algo que incluye los enlaces incestuosos y, por supuestos, los matrimonios con menores de edad, ambos con bases históricas reales.

Precisamente, el ver a Viserys I y Laena compartiendo escenas evoca, por ejemplo, al fallido matrimonio que tuvieron el rey Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja. Hija de Enrique IV de Castilla y Juana de Portugal, fue casada con solo 13 años con su tío, 30 años mayor que ella, para fortalecer a su bando como sucesora de su padre como reina de Castilla, corona que fue reclamada por la hermana de Enrique, Isabel I la Católica, quien, finalmente, ganó esta guerra entre reinos hermanos.

La boda del rey Alfonso V y la Beltraneja se reprodujo en la serie española 'Isabel', despertando también la indignación del público y recordando que este tipo de uniones, moralmente deleznables, eran demasiado habituales en la Edad Media.

