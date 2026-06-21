Este 21 de junio, el universo de Juego de Tronos regresa a la plataforma de streaming HBO Max con el estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón, la serie precuela de 2022 ambientada 200 años antes de los eventos de la serie original.

Este proyecto está basado en el libro de 2018 Fuego y Sangre del escritor y guionista estadounidense George R.R. Martin, autor de la saga de novelas de fantasía épica Canción de hielo y fuego, que ha dejado marca en la cultura popular.

Creada por Ryan Condal, la trama de esta serie narra el ascenso y la caída de la dinastía de la Casa Targaryen y el desarrollo de una cruel guerra civil, conocida como la Danza de los Dragones, derivada de la separación de la realeza en dos bandos diferentes: el Consejo Verde y el Consejo Negro.

Lee también: Toy Story 5: ¿tiene escenas post créditos?; esto se sabe de la nueva película de Pixar

Fotos: HBO, Netflix, Prime Video

¿Cuándo se estrenan los episodios?

El primer episodio, que se estrena este domingo 21 de junio, a las 19:00 horas (tiempo centro de México). No obstante, la temporada contará con 8 episodios, que se estrenarán semanalmente, culminando su lanzamiento en agosto de 2026.

El primer episodio tendrá una duración especial de 72 minutos. Luego de una espera de 2 años sin novedades de la serie, este es el calendario del lanzamiento de cada episodio en la plataforma de HBO:

[Publicidad]

Episodio 1: 21 de junio .

. Episodio 2: 28 de junio.

Episodio 3: 5 de julio.

Episodio 4: 12 de julio.

Episodio 5: 19 de julio.

Episodio 6: 26 de julio.

Epidosio 7: 2 de agosto.

Episodio 8: 9 de agosto.

De acuerdo con Condal, la serie finalizará con el estreno de su cuarta temporada, la cual podría estrenarse en 2028.

Lee también: Día del Padre 2026; usuarios celebran a papá con la mejor ola de memes en redes

¿Qué se verá en esta tercera temporada?

La serie está protagonizada por Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen y Ewan Mitchell como Aemond.

[Publicidad]

Esta nueva puesta en escena retomará la continuación de los acontecimientos vistos al final de la segunda temporada, donde ambos bandos de Rhaenyra Targaryen y Aegon II, hijo de Alincent y el rey Viserys, alistan sus ejércitos y estrategias de guerra para pelear en una batalla naval por el trono de hierro.

De acuerdo con el productor Ryan Condal, luego de dos temporadas marcadas por conspiraciones políticas y conflictos familiares, en la nueva temporada se verán a los personajes actuar en base a su orgullo, poder, ego e interés propio, dejando ver un lado más violento y sanguinario.

También te interesará:

[Publicidad]

Pensiones Bienestar en junio 2026: ¿cuándo inicia el registro y qué documentos necesitas?; consulta aquí

Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía

Solsticio de verano 2026; hora exacta en la que ocurrirá en México este 21 de junio

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm