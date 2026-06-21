Tendencias | 21-06-26 | 16:58 | Actualizada | 21-06-26 | 16:58 |

Este 21 de junio, el universo de Juego de Tronos regresa a la plataforma de streaming HBO Max con el estreno de la tercera temporada de , la serie precuela de 2022 ambientada 200 años antes de los eventos de la serie original.

Este proyecto está basado en el libro de 2018 del escritor y guionista estadounidense George R.R. Martin, autor de la saga de novelas de fantasía épica Canción de hielo y fuego, que ha dejado marca en la cultura popular.

Creada por Ryan Condal, la trama de esta serie narra el ascenso y la caída de la dinastía de la Casa Targaryen y el desarrollo de una cruel guerra civil, conocida como la Danza de los Dragones, derivada de la separación de la realeza en dos bandos diferentes: el Consejo Verde y el Consejo Negro.

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Fotos: HBO, Netflix, Prime Video
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¿Cuándo se estrenan los episodios?

El primer episodio, que se estrena este domingo 21 de junio, a las 19:00 horas (tiempo centro de México). No obstante, la temporada contará con 8 episodios, que se estrenarán semanalmente, culminando su lanzamiento en agosto de 2026.

El primer episodio tendrá una duración especial de 72 minutos. Luego de una espera de 2 años sin novedades de la serie, este es el calendario del lanzamiento de cada episodio en la plataforma de HBO:

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  • Episodio 1: 21 de junio.
  • Episodio 2: 28 de junio.
  • Episodio 3: 5 de julio.
  • Episodio 4: 12 de julio.
  • Episodio 5: 19 de julio.
  • Episodio 6: 26 de julio.
  • Epidosio 7: 2 de agosto.
  • Episodio 8: 9 de agosto.

De acuerdo con Condal, la serie finalizará con el estreno de su cuarta temporada, la cual podría estrenarse en 2028.

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¿Qué se verá en esta tercera temporada?

La serie está protagonizada por Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen y Ewan Mitchell como Aemond.

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Esta nueva puesta en escena retomará la continuación de los acontecimientos vistos al final de la segunda temporada, donde ambos bandos de Rhaenyra Targaryen y Aegon II, hijo de Alincent y el rey Viserys, alistan sus ejércitos y estrategias de guerra para pelear en una batalla naval por el trono de hierro.

De acuerdo con el productor Ryan Condal, luego de dos temporadas marcadas por conspiraciones políticas y conflictos familiares, en la nueva temporada se verán a los personajes actuar en base a su orgullo, poder, ego e interés propio, dejando ver un lado más violento y sanguinario.

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mndsm

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