Karime Pindter reacciona a la canción de Gomita; esto fue lo que dijo sobre la polémica

El reality show "La Casa de los Famosos México" dejó un legado de polémicas y momentos inolvidables para sus seguidores. Aunque la segunda temporada concluyó hace meses, los ecos de las relaciones y conflictos entre los participantes aún son tema de conversación.

Este es el caso de Aracely Ordaz, conocida como Gomita, quien lanzó la canción "Puro team Gomita", una pieza que incluye referencias críticas a exparticipantes como Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

Karime Pindter junto a Gomita y Ricardo Peralta. Foto: Instagram oficial/Captura vía TikTok.

Así reacciona Karime a la canción de Gomita

En una reciente aparición ante los medios, Karime, finalista del programa, reaccionó al tema musical con un tono relajado y aseguró que no se siente atacada. "Me dio mucha risa. Es su manera de expresarse, y me pareció gracioso. No soy parte del team Gomita, pero lo tomé con humor", comentó.

Karime también aprovechó para reflexionar sobre la etapa del reality y pidió a sus seguidores que centren su atención en el futuro. "La Casa de los Famosos fue icónica, pero ya es pasado. Debemos enfocarnos en los proyectos que estamos viviendo ahora", señaló.

Aunque el tema generó controversias, Karime no considera que Gomita esté "colgándose" de la fama de otros participantes, sino que lo ve como una manifestación de su estilo y humor. Esta actitud resalta la capacidad de la influencer para mantenerse al margen de los conflictos y continuar construyendo su carrera en el mundo del entretenimiento.

Por su parte, Gomita ha enfrentado una ola de críticas tras el lanzamiento del tema. La canción no solo generó comentarios negativos por su contenido, sino también por incluir a figuras como el youtuber Adrián Marcelo en su videoclip. Ante las críticas, Gomita publicó en redes sociales un mensaje en el que destacó la importancia de la salud mental y aseguró que no dejará que los comentarios negativos afecten su determinación.

"Recibo mucho odio por defenderme y no quedarme callada. Ningún comentario malo me hará rendirme", expresó la influencer en Instagram, invitando a la reflexión sobre los efectos del acoso en redes. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, y varios usuarios calificaron sus palabras de incongruentes, señalando que su canción también incluye ataques a otras personas.

Karime, por su parte, destacó que el reality fue una plataforma que permitió a todos mostrar su verdadera personalidad. "En la casa no hay manera de esconderse. Cada uno mostró quién es realmente", comentó al cerrar el tema.

