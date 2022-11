Karely Ruiz encuentra cobertor con su foto; ‘no puedo creer hasta dónde he llegado’

La modelo Karely Ruiz, quien ha desatado una enorme admiración entre el público, ya se percató que se creó un cobertor en su honor que se vende en distintos puntos de México.

A través de su cuenta de Instagram publicó una foto con un fanático que sostiene el famoso cobertor.

“No puedo creer hasta donde he llegado, estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes. Me cambió la vida para bien y sigo con los pies en la tierra, la verdad que jamás se me va a subir porque por ustedes estoy donde estoy”, publicó Karely Ruiz.



Karely Ruiz, ha estado envuelta en diversas polémicas. Incluso una mujer que aseguró que su divorcio se debió a Karely, pues su exesposo era un gran admirador.

Le regala cobertor de Karely Ruiz a su esposo y graba su reacción

Sin embargo, hay otras mujeres que no les importa el fanatismo de sus esposos por la influencer, pues en TikTok se hizo viral un video en el que una mujer le regaló una cobija con la imagen de Karely Ruiz a su esposo y grabó su reacción.

“Mi esposo quería su sábana de Karely Ruiz, vamos a comprársela, veamos su reacción”, se escucha en el video.

En el video publicado por la usuaria @luzyernaga21, se observa que cuando el caballero tomó la cobija rápidamente la besó, por lo que una de sus hijas expresó su molestia.



Hecho por el que la mujer describe en el video que no hace falta que ella sea “tóxica”, si sus hijas ya lo son por ella.



Asimismo, hay videos en los que se observa que esta cobija está empezando a tener fama, pues ya la venden hasta los comerciantes de las ferias.

