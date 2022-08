¡Justo en la infancia! Así luce, 26 años después, la 'bebé sol' de "Los Teletubbies"

Si usted vivió su infancia entre finales de los años 90 y principios de los 2000, de seguro se divirtió mucho viendo ‘Los Teletubbies’, un programa infantil que transmitía la cadena británica de noticias ‘BBC’ y que cruzó fronteras, pues incluso se vio en Latinoamérica.

También debe recordar el sol con cara de bebé que iluminaba todos los capítulos. El personaje que usted veía allí, actualmente, es una mujer de 26 años y le sorprenderá ver cómo luce hoy en día.

‘Los Teletubbies’ traían alegría a los hogares de los niños entre los años 1997 y 2000, cuando se transmitía diariamente el programa. Aunque ya han pasado muchos años, los espectadores aún recuerdan esta serie con mucho cariño y nostalgia.

En esta producción trabajó un gran equipo para darle las voces a los personajes: Simon Shelton le dio vida a ‘Tinky-Winky’, el teletubbie mayor y más alto; Jon Simmit interpretó al obstinado y sarcástico ‘Dipsy’; Nikky Smedley hizo la voz de la delicada y refinada ‘Laa Laa’; y Pui Fan Lea le dio vida a la más torpe y pequeña ‘Po’.

En cada capítulo, los ‘Teletubbies’ cocinaban, bailaban, corrían, cantaban y salían a jugar a la pradera bajo los rayos del radiante sol con rostro de bebé. Pero, ¿sabe quién era la intérprete de esta curiosa figura?

En la vida real, la pequeña que brillaba en el programa era la británica Jessica Smith y, en aquel entonces, tenía tan solo un año de nacida. Actualmente, tiene 26 años y estudia danza en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda.

Según reseñó el medio español ‘La Vanguardia’, Smith, quien nació en 1995, estaba en un hospital cuando los productores de ‘Los Teletubbies’ la encontraron y se cautivaron por su radiante e inocente sonrisa.

Cuando la vieron, decidieron ponerle un espejo y una cámara enfrente, mientras el padre de la pequeña -Bill Smith- la entretenía con unos carritos de juguete. En ese momento, se dieron cuenta de que era la indicada para el papel de ‘Baby Sun’.

Mediante sus redes sociales, la joven admitió que le avergonzaba decir que era la bebé de ‘Los Teletubbies’, por lo que no lo comentaba con nadie. Sin embargo, en 2014 -cuando tenía 19 años- les reveló a sus seguidores su pasado como súper estrella de televisión.

“Me escondí mucho tiempo, pero mis compañeros y amigos de la universidad me alentaron a contarlo. He ganado mucha confianza y ya puedo revelarlo: yo soy el sol de los ‘Teletubbies’”, escribió la adolescente.

Adicionalmente, en su cuenta de Facebook, la joven relató que al principio les había contado su secreto a sus amigos de la universidad por un juego, pero no quería que nadie más se enterara. Sin embargo, ellos la convencieron de que revelara la noticia públicamente y así fue.

Durante años, se creía que una actriz estadounidense que también se llama Jessica Smith era la pequeña ‘Baby Sun’, pero era falso: “No estoy segura de por qué la actriz dice ser la cara o por qué la gente piensa que lo es. Habría tenido 10 años en el momento de la filmación, y ni siquiera se parece al bebé”.

Con el fin de comprobar que su confesión era real, la británica publicó en Facebook un documento que les enviaron a sus padres en 1996, en el que les informaron que había sido seleccionada para el papel.

La imagen no tardó en hacerse viral y miles de usuarios, asombrados al ver el cambio de la pequeña ‘Baby Sun’, compartieron la publicación con un mensaje de nostalgia: “Estamos viejos”.

