Justin Bieber, en la lista negra de Ferrari; no podrá comprar autos nuevos de la marca italiana

El cantante Justin Bieber tiene prohibido comprar nuevos autos Ferrari. El fabricante de automóviles de lujo anunció que al canadiense de 28 años se le prohibió indefinidamente hacer cualquier tipo de negocio con la empresa. La lista de personas prohibidas por la marca italiana incluye otros nombres famosos como el actor Nicolas Cage, la modelo y emprendedora Kim Kardashian y el rapero 50Cent.

Según Ferrari, la estrella del pop violó los códigos de conducta como comprador de la legendaria marca de automóviles. En 2016, personalizó su 458 Italia en el famoso taller de corte de vehículos de Western Coast Customs. En ese momento, el automóvil estaba pintado de azul, obtuvo un potente sistema de sonido y se cambió parte del exterior con un kit de carrocería Liberty Walk. También en 2016, el cantante fue arrestado por conducir esa Ferrari sin licencia.

Según un reglamento emitido a los compradores, Ferrari solo permite cambios visuales en los vehículos de su marca si se realizan con empresas con licencia de la propia marca. Justin Bieber no solo ignoró las recomendaciones de la marca, sino que se aseguró de demostrar que ese automóvil azul era solo otro vehículo en su garaje, que cuenta con una colección de Lamborghinis, Bugattis y Rolls-Royces.

En ese momento, el cantante estacionó el 458 Italia cerca de un club nocturno y un hotel en Beverly Hills, Estados Unidos, y dejó el auto allí durante dos semanas. El hecho fue denunciado, por supuesto, y Ferrari, una vez más, se percató del comportamiento del joven.

En 2017, Justin Bieber fue más allá. No satisfecho con la polémica en torno al vehículo, decidió subastar el 458 Italia. Con la venta del “poderoso”, ganó US$434.000. Simplemente olvidó (o no) que los principios establecidos por Ferrari no permiten tales negociaciones.

Nicolas Cage, un antecedente

Nicolas Cage fue “prohibido” por Ferrari debido a un comportamiento similar al de Justin Bieber. Entre las décadas de 1980 y 1990, el actor gastó parte de su fortuna en una extensa colección de autos, incluida la compra de un Ferrari Enzo de un millón de dólares en 2003.

En 2009, ante serios problemas económicos, se vio obligado a vender todas sus propiedades y automóviles. En ese momento, todas sus Ferraris premiadas debieron ser subastadas. Ferrari luego prohibió al actor comprar autos nuevos.

