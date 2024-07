Juegos Olímpicos París 2024: Alberto Lati agradece muestras de apoyo tras críticas de Dross

Durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, el nombre del periodista Alberto Lati, se convirtió en tendencia en redes sociales, al protagonizar la transmisión en la señal de Claro Sports como narrador principal del evento deportivo.

Fue así como en medio de la ceremonia, la ciudad de la luz fue testigo de múltiples shows sin precedentes, llenos de historia, música, arte y baile para honrar la presencia de los atletas que durante los próximos días competirán en la justa olímpica.

En la transmisión de más de 4 horas de duración, el influencer “Dross”, criticó el trabajo de Lati, mencionando que su narración no lo dejaba escuchar los números musicales: “lástima que la música no se puede disfrutar porque el locutor de m… no se calla ni 5 segundos. ¿Algún otro canal donde ver la cobertura’”, desatando una fuerte polémica en la red por su comentario.

Después de ello, cientos de usuarios comenzaron a difundir mensajes de apoyo para el periodista, recalcando que su desempeño en la transmisión había sido muy entretenido al destacar múltiples datos culturales de los países participantes y el significado de cada show durante la inauguración.

Alberto Lati agradeció el apoyo que recibió en redes sociales

A pesar de la polémica en redes sociales, los mensajes de apoyo y admiración hacia el periodista mexicano, se hicieron presentes y una vez finalizado el evento, el comentarista agradeció a sus seguidores.

Gracias de corazón por tanto apoyo y confianza. Hemos sido testigos de una inauguración tremenda, sin precedentes, con un lienzo de seis kilómetros que París se ocupó de pintar y despintar durante más de cuatro horas.

Aprecio enormemente sus mensajes, así como la confianza de… pic.twitter.com/3GkPOyP4md — Alberto Lati (@albertolati) July 27, 2024

Lati destacó las muestras de apoyo que recibió en redes sociales: “Gracias de corazón por tanto apoyo y confianza. Hemos sido testigos de una inauguración tremenda, sin precedentes, con un lienzo de seis kilómetros que París se ocupó de pintar y despintar durante más de cuatro horas”.

Con gran entusiasmo, Lati aseguró que esto fue solo el principio de unos Juegos Olímpicos que pasarán a la historia.

