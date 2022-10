Joven realiza reto en TikTok con cuchillo y termina lesionada

El video de una joven simulando acuchillar a alguien se ha vuelto viral en redes sociales, sobre todo por el inesperado final que el mismo tiene.

A través de Twitter se ha compartido el clip de 11 segundos donde se ve a la joven, cuyo nombre de usuaria de TikTok es @haleigh.dawn, supuestamente gritando al ritmo de una canción.

Al cambio de ritmo se calma y toma un cuchillo, para posteriormente comenzar a simular que acuchilla algo.

Tras varios movimientos, el cuchillo choca con su cara, provocándole un corte arriba de la ceja izquierda de donde comienza a salir bastante sangre.

La joven se asusta y cubre con sus manos la herida para tratar de que la sangre deje de salir, pero al no conseguirlo corta la transmisión.

El video que hasta el momento suma más de 400 mil reproducciones y mil “Me Gusta” forma parte del reto “Chop, chop, slider”, popular hace un año en TikTok, en el que al ritmo de la canción “Chop Chop Slide” del dúo de hip hop Insane Clown Posse los usuarios simulan, como dice la canción, asesinar a alguien.

“Ahora asesinaaaaaaa. De acuerdo, ¡Levanten sus hachas. ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Swing! ¡Swing! ¡Swing! ¡Swing!”, menciona la melodía en los videos.



La grabación de @haleigh.dawn ha recibido comentarios variados en Twitter, desde personas a quienes les causa risa el accidente hasta quienes señalan que este tipo de videos muestran lo tontas que pueden ser las nuevas generaciones.

“Antes: Mira mi cicatriz, luché en Vietnam. Ahora: Mira mi cicatriz, me la hice por un Tiktok”, “No puede con la vergüenza”, “Las armas son estúpidas en manos de los peligrosos”, “La Novia De Chuky Remake!”, “Te traigo bien clavado en mis pensamientos” y “Hay señor dios todopoderoso no te la lleves, pero no nos mande más así”, han sido algunos de los comentarios.

