Joven denuncia discriminación en Coppel; difunden su diagnóstico con VIH y lo acosan hasta correrlo

Un supuesto extrabajador de Coppel contó en redes sociales cuando en la tienda se enteraron que vive con VIH, lo difundieron sin permiso, fue discriminado y acosado hasta ser despedido "sin argumentos".

Por medio de un hilo de Twitter, el usuario @DonitJose narró cómo se fueron suscitando los hechos.

"Fui trabajador de #Coppel (Suc. Puerta Aragón) durante 1 año y 3 meses, nunca tuve ningún problema con nadie, hacía mi trabajo con normalidad, cumplía mis metas exigidas, etc. Hasta que en una revisión de imprevisto a las pertenencias de mis compañeros y mías vieron que yo llevaba mi medicamento retroviral en la mochila, mi jefe directo (Adrián Hdz Barrientos) al verlo me preguntó para qué era, le mentí diciéndole cualquier cosa pero él decidió investigar por su cuenta", dijo el joven.

Lee también VIDEO: Intentan golpear a Sonido Pirata en Puebla; "a mí ni me contrataron", responde

Aunado a ello, detalló que, en una junta, el jefe directo le exigió que contara sobre su diagnóstico: "Yo me negué de inmediato y lo frené respetuosamente diciendo que no tenía ninguna responsabilidad de contarle a nadie algo personal que no interfería en mi actividad laboral, el aceptó y afirmó no divulgaría nada".

Sin embargo, el joven comentó que empezó a contarse por toda la empresa e incluso llegó a recibir comentarios ofensivos como "sidoso".

Por ello, decidió hablar con su jefe y le explicó sobre "el vih y sida, mi indetectabilidad y los CERO riesgos que corrían al convivir y trabajar conmigo", por lo que el jefe dijo que cerraría el tema "cosa que no cumplió".

Lee también James Corden se burla de foto de supuesto aluxe compartida por AMLO

En tanto, el usuario detalló que pese a poner la queja en recursos humanos el acoso y las ofensas continuaron, hasta que sus jefes le explicaron el motivo por el cual ya no podía laborar en dicha empresa. "Juntos me dijeron que ya no podía trabajar ahí porque era 'un riesgo' para todos los demás y que tenía que firmar mi renuncia, me negué, dije que era discriminación y me dijeron que no podía salir del edificio hasta firmar, iba a llamar a la policía y fue como me liberaron".

Decidió presentar una denuncia

Luego de que fuera despedido, el joven decidió presentar una denuncia con apoyo de la COPRED y VIHve Libre; sin embargo, sus jefes le dijeron que "ni me molestara en denunciar porque ellos tenían abogados muy grandes y no procedería nada".

Lee también Así celebró Samuel García anuncio de Elon Musk sobre mega fábrica de Tesla en NL

Manifestó problemas de depresión y ansiedad

Finalmente, el usuario confesó que luego de pasar por esa situación "me desencadenó problemas de depresión y ansiedad, que incluso atenté contra mi propia vida, además de muchas otras situaciones emocionales y físicas ocasionadas por estrés al estar viviendo esta situación, es por eso que lo hago público, porque NADIE debería vivirlo".

"NADIE debería pasar por algo así, mi diagnóstico no es motivo de incapacidad, mi diagnóstico es mío, mi diagnóstico NO DAÑA ni pone en peligro a nadie, tu ignorancia, discriminación y agresiones contra lxs que vivimos con VIH, SÍ", sentenció.

¿Cómo denunciar un hecho de discriminación?

Para poder presentar una denuncia por discriminación es necesario dejar una petición en el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), pues pone a disposición de las personas los medios para defender su derecho a no ser discriminadas.

Lee también Santa Catarina: ¿Cómo es el municipio de Nuevo León que será sede de Tesla del empresario Elon Musk?

Así, deberás ingresar al portal: www.conapred.org.mx, donde pedirá que anotes los campos requeridos y obligatorios como:

- Nombre completo.

- Calle y número.

- Colonia.

- Ciudad o localidad.

- Municipio o alcaldía.

- Entidad federativa.

- Código postal.

-Teléfono.

- Correo electrónico.

Así como también deberás anotar la queja por la que quieres denunciar.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr