"Joker" queda "embarazado" en nueva entrega del cómic y genera polémica

Sabes que "El Joker" siempre ha hecho locuras que llegan a ser catalogadas como insanas, así como también le han sucedido cosas que son extremadamente ‘random’. Una muestra de ello se produce en el más reciente capítulo del cómic que protagoniza el personaje de DC en donde curiosamente, está embarazado.

Uno de los sucesos más enigmáticos acaba de ocurrir en DC Cómics, y es que el payaso del crimen, haciendo de las suyas, ha tenido a su primogénito luego de salir embarazado. ¿Cómo pasó esto? Aquí te lo contamos.

(Foto: DC Cómics)

En el cómic “Joker: The Man Who Stopped Laughing #4″, escrito por Matthew Rosenberg e ilustrado por Francesco Francavilla, encontramos al ‘Guasón’ luego de ser derrotado por Zatanna. Al no poder robar los suministros de agua de Gotham City, el payaso bromea y coquetea con la maga, la cual no toma a bien sus acciones y le lanza un hechizo al ‘Joker’ que termina de manera inesperada.

El hechizo que le lanzó Zatanna era “On eno esle lliw reve evah ruoy ybab”, o mejor dicho “nadie más tendrá a tu bebé”.

(Foto: DC Cómics)

El ‘Joker’ pensó que era un simple truco y que no había funcionado ya que no tuvo ningún cambio, con lo que se fue del lugar y regresó a su cama para dormir sin imaginarse que al día siguiente, al despertar, este tendría una enorme barriga con un total de nueve meses de embarazo y listo para dar a luz.

Para poder tener a su hijo,por el hechizo de Zatanna, tuvo que vomitar una masa amorfa que terminó adoptando la forma del payaso. Éste toma forma y se miran directamente a los ojos, diciéndose que “son tan guapos”.

