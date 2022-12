Jim Carrey le dice adiós a Twitter con intrigante video

Jim Carrey, el actor y comediante estadounidense, abandona Twitter y se une al éxodo de celebridades que han decidido dejar la red social que ahora encabeza Elon Musk.

Con su particular humor, Jim Carrey, compartió una caricatura que realizó con su amigo Jimmy Hayward. La animación de poco más de un minuto de duración muestra a un “loco y viejo farolero desnudo en una tormenta”.

En el mensaje colocado en su perfil oficial de Twitter culmina con la afirmación “Los amo mucho a todos”.

La publicación que habría realizado el pasado 29 de noviembre, reúne más de 12 mil retuitus, y 130 mil ‘Me Gusta’.

“Me voy de Twitter, pero primero les muestro una caricatura que hice con mi amigo Jimmy Hayward. Está basado en mi pintura de un viejo y loco farero, de pie, desnudo en una tormenta, convocando a los ángeles y haciendo brillar su lámpara para guiarnos a través de una noche traicionera. ¡Los quiero a todos! ;^j”, publicó.

En la canción que se escucha al fondo del video, se menciona a los ángeles de los que habla el actor.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 29, 2022