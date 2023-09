Jairo de Yahritza y Su Esencia revela cómo se sintió al ser comparado con Tizoc: "Sí me afectó"

Yahritza y Su Esencia se encuentra en uno de los momentos más polémicos de su corta trayectoria. Esto se debe a las declaraciones que hicieron sobre México, donde los integrantes revelaron que no les gustaba la comida o el ruido de la capital.

Pese a que ofrecieron disculpas, los mexicanos no han logrado perdonar a los jóvenes, pues hasta la fecha no cesan los abucheos en sus conciertos, memes y hasta comentarios que reproducen estereotipos.

Y es que uno de los principales chistes que surgió en torno a los hermanos versan sobre su color de piel o sus rasgos. Tanto así que a Jairo Martínez lo llegaron a comparar con Tizoc, el indio interpretado por Pedro Infante.

Yahritza y Su Esencia. Foto: Instagram

¿Qué dijo Jairo Martínez sobre las burlas y el bullying?

Yahritza y Su Esencia tuvo una aparición en el podcast de Gusgri, ahí revelaron cómo se tomaron la polémica y su opinión sobre los ataques que han recibido en redes sociales.

Jairo Martínez, bajista de la banda, señaló sobre la comparación con Tizoc: “La verdad sí me afectó, porque miraba yo videos en el for you page de él (Tizoc) y los ponían como a lado, la cara de él y la mía, no sabía quién era”.

El músico también indicó que se enteró del icónico personaje de Pedro Infante hasta que le comenzaron a hacer comentarios en tono de burla.

Al respecto, Mando Martínez aseguró que al principio de la polémica vio a sus hermanos tristes, pero decidieron darle vuelta a la página y seguir con sus proyectos. “Vamos a aguantar la carrilla, era nuestra ignorancia lo que nos llevó ahí”, dijo.

“Nos dolió mucho, pero es mejor que nosotros lo pasemos a alguien más. Es como el bullying, otra persona no lo puede tomar como nosotros lo tomamos de que ‘oh es payasada ahora´, pero alguien más lo puede tomar más sensible”, mencionó Yahritza.

También indicaron que ellos preferían pasar por el bullying, pues tienen la “sangre gruesa”, a que otros niños enfrenten situaciones así y no puedan lidiar con los ataques.

“Sabemos que hay otros niños de su edad que tampoco han conocido a México, entonces es mejor que nos toque a nosotros el bullying y que ellos vean que sí existe, aunque seas artista”, destacó Mando.





