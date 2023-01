Ibai Llanos, el streamer del año en los Premios Esland 2023

El premio al streamer del año se le llevó Ibai Llanos, el español nacido en Bilbao fue reconocido en México durante los Premios Esland 2023.

Ibai ganó la categoría a “Streamer del Año”, misma que había ganado en 2020 y 2021, según el mismo publicó en sus redes sociales.

Además, el influencer también ganó la categoría a “Mejor Evento del Año” durante las premiaciones en las que también estuvo nominado a “Mejor Talkshow del año”.

“Gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por seguir todas mis aventuras desde hace tantos años. Gracias México por ser un país absolutamente increíble”, publicó el español a través de su cuenta de Twitter.

El streamer, quien ha entrevistado a distintas personalidades durante sus transmisiones y ha narrado distintas partidas durante su trayectoria, viajó a México este fin de semana para participar en los Premios Esland 2023, que se realizaron en el Auditorio Nacional.

¿Ibai no se va a presentar en los Premios Esland 2024?

En un segundo mensaje publicado en su cuenta de Twitter también amagó con no presentarse a los premios en 2024, aunque esa amenaza es con sarcasmo para aquellos que habrían insinuado que no hay quién vote por él.

“Entiendo perfectamente que algunos hubieraís preferido a Auron, Juanito o Mariana. Ganase quien ganase para mí estaba bien. Pero no os enfadéis. Si yo sólo hago mis movidas y la gente me vota, no puedo hacer nada. El año que viene no me presento jajaja”, comentó en su cuenta de Twitter.

La ceremonia de premios Esland 2023 se realizó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Lola Índigo y Jhay Cortez fueron los encargados de musicalizar el evento.

En total se premian 17 categorías con cuatro nominados cada una: entre los galardones más destacados está: mejor streamer del año, streamer revelación y mejor trayectoria.

