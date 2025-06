Huracán "Erick": así vivió Yulay el paso del fenómeno meteorológico en México; muestra destrozos que dejó

Hace unos días se dio a conocer que el huracán Erick, clasificado como categoría cuatro, impactó territorio mexicano dejando afectaciones significativas en al menos 30 municipios del estado de Guerrero.

De acuerdo con Protección Civil estatal durante el paso de este fenómeno se registraron varias afectaciones como: desprendimiento de techos, cortes en carreteras, interrupciones en el suministro eléctrico; así como cinco personas rescatadas luego de ser arrastradas por la corriente de ríos desbordados.

Censo de Bienestar tras huracán Erick; brigadas recorren Oaxaca y Guerrero para evaluar daños. Foto: Especial

Así fue como Yulay vivió y mostró los estragos del huracán "Erick"

Ante el paso de este fenómeno, el pasado domingo 29 de junio, el creador de contenido Julio César Fuentes Cruz, conocido como Yulay, publicó un video en su canal de YouTube donde narró su experiencia al documentar el paso del fenómeno meteorológico en Guerrero.

Desde las primeras escenas, la grabación mostró una mezcla de incertidumbre y determinación.

“¿Qué estamos haciendo aquí?, ¿quién en su sano juicio busca el ojo del huracán? Pues nosotros. Sé que es arriesgado, muy peligroso, pero ya desde hace mucho tiempo le traigo ganas a un huracán. Siempre me pregunté cómo sería estar en medio del caos. ¿Será cierto que en el ojo del huracán hay paz?, ¿que todo se calma?", expresó.

El recorrido comenzó de madrugada, con dirección hacia la costa del Pacífico mexicano. De acuerdo con el youtuber, su intensión era llegar antes de que el ojo del huracán tocara tierra entre Guerrero y Oaxaca, por lo que durante su trayecto, documentó las condiciones meteorológicas, los primeros daños visibles y el ambiente previo al impacto.

Asimismo, al arribar a San Marcos, Guerrero, el influencer registró varios testimonios de habitantes que se preparaban para enfrentar la llegada del huracán. La comunidad compartió experiencias de eventos climáticos anteriores y las medidas de precaución que estaban adoptando en esta ocasión.

Al llegar a San Marcos, Guerrero, Yulay documentó los testimonios de habitantes que se preparaban ante la inminente llegada del huracán. Foto: Captura de video

Sin embargo no fue donde se quedó, ya que el cambio de trayectoria del huracán lo llevó a trasladarse a Marquelia, otra localidad guerrerense. Desde una zona montañosa, considerada más segura, observó cómo la orografía del lugar ayudó a disminuir la intensidad del fenómeno, aunque las lluvias continuaron generando deslaves y afectaciones en comunidades cercanas.

"Lejos de tenerle miedo, es una admiración y respeto a la naturaleza.Todo el poder que trae, se te pone la piel chiquita(...) esto no fue lo que queríamos.Pero lo que sí vivimos fue algo igual de impactante. La calma en medio del caos. A pesar de que el saldo no fue blanco, el impacto de lo que se esperaba sí fue menor. El huracán bajó, pero nuestra misión no ha terminado", finalizó.

