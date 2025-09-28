Hombre se vuelve viral tras detener tráfico en Lomas de Chapultepec y usuarios lo apodan “Lord Canelo”

Un nuevo video ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral y agregando a una persona más al acervo de los famosos personajes apodados "Lords" y "Ladies" en México.

Se trata de "Lord Canelo", un hombre que detuvo el tráfico en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, por querer incitar a otro conductor a pelear con él.

Las imágenes fueron captadas por diversas personas que circulaban en la zona y difundidas a través de plataformas digitales.

El incidente ocurrió en Lomas de Chapultepec, CDMX. Foto: Google Maps

¿Quién es Lord Canelo?

El pasado 27 de septiembre un hombre que descendió de su carro y detuvo el tráfico en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se volvió viral en redes sociales.

El hombre abandonó su vehículo y se paró al lado de la puerta del conductor del carro de atrás, gritando cosas como "¡Bájate, órale, ya bájate!", al mismo tiempo que imitaba algunos movimientos de boxeo.

En el video viral se aprecia al hombre lanzar golpes al aire, incitando al otro conductor a bajar de su auto para desencadenar una pelea entre ambos; sin embargo, el chofer del segundo vehículo nunca abre su puerta ni desciende del carro, por lo que el hombre se ve eventualmente obligado a regresar a su automóvil y restablecer el flujo de tráfico.

🚨 #LordCanelo :

Porque este fifí se hizo viral tras detener el tráfico en Lomas de Chapultepec, #CDMX.

🚗

Con movimientos eficaces de niña como los del Canelo Álvarez, buscaba finiquitar a su rival; sin embargo, no cayó en provocaciones.

😮‍💨

Se quedó bailando en la banqueta.

🤣… pic.twitter.com/RbH39Jyug8 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 28, 2025

Los manotazos y golpes al aire que lanzó el hombre del video viral, le ganaron el apodo de "Lord Canelo" entre usuarios de plataformas digitales.

Este sobrenombre hace referencia al boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, quien fue criticado en su última pelea contra Terence Crawford, por no conectar suficientes golpes,llevándolo a la pérdida de sus títulos como campeón del mundo.

Se desconoce la razón exacta por la que el sujeto abandonó su auto, pero se puede suponer que tuvo que ver con algún percance vial menor -alguien no cedió el paso, hubo un aventón de coches, entre otros-.

