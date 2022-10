"¡Hay aguante!"; tras derrota del América, Werever publica tuit con imagen de Memo Ochoa; lo tunden en redes

Tras la polémica generada con el comentarista Christian Martinoli por criticar al portero del Club América, Guillermo Ochoa, en donde exhibe sus "deficiencias", el youtuber Werevertumorro compartió en redes sociales una imagen del guardameta y dijo: "Dense de aquí al sábado", invitando a los usuarios a insultarlo.

Por medio de Twitter, el influencer compartió un tuit tras la derrota del Club América donde el portero cometió un error.

"Dense de aquí al sábado. ¡¡¡¡Hay aguante!!!!", se lee en el tuit.

Lee también: Tras críticas a Ochoa, Werever lanza dardo a Martinoli; "Cuando pedías entrevistarme no se notaba donde te pagan hoy", él responde

Dense de aquí al sábado. Hay aguante!!!! pic.twitter.com/uIDRlmb30I — GABO MONTIEL (@werevertumorro) October 20, 2022

Ante este hecho, usuarios de la red social criticaron al creador de contenido.

"Aunque el América gane 574 a 2. Nunca se va a olvidar la arrastrada que le puso Martinoli", "Gabo ya no te humilles más, ya todo México se dio cuenta que Ochoa no es una seguridad", "El portero más sobrevalorado e inflado por la televisión de todos los tiempos", "Martinoli te tiene así desde la mañana", son algunas reacciones por parte de internautas.

Tras críticas a Ochoa, Werever lanza dardo a Martinoli

Luego de que el comentarista Christian Martinoli criticara al portero del Club América y de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, en donde exhibe sus "deficiencias", el youtuber Werevertumorro lanzó un dardo hacia el personaje de Tv Azteca, pues lo tachó de "mediocre" por solo narrar partidos del Mazatlán; sin embargo, él le contestó: "Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy".

Lee también: "A muchos no les gusta lo que uno dice": En el 2015, Werevertumorro entrevistó a Christian Martinoli

Por medio de Twitter, Gabriel Montiel, nombre real del influencer, hizo una analogía de que, si los jugadores mexicanos que no salen a Europa son mediocres, "¿no podría aplicar ese mismo comentario para el analista o comentarista que en lugar de estar trabajando en otro país?".

Por lo anterior, el narrador de Tv Azteca no dudo en responder ante los señalamientos de Montiel. "Saludos mi

@werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos".

Saludos mi @werevertumorro voy por mi séptimo Mundial. He narrado Champions, Eurocopas, Copas América, Confederaciones, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa del Rey, Bundesliga y también al Mazatlán. Cuando pedías entrevistarme no se notaba tanto donde te pagan hoy. Besos. — Christian Martinoli (@martinolimx) October 19, 2022



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr