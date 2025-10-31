Halloween 2025: las 10 mejores películas animadas para ver este 31 según la IA

Halloween es una época perfecta para ver películas con un toque oscuro, divertido o misterioso que sumergirán a toda la familia en el contagioso humor de esta celebración.

Esta festividad ha sido la base de muchas historias en la industria del cine, ya que se presta para abrir mundos extraordinarios y extraños con miles de posibilidades.

Según el chatbot de Inteligencia Artificial (IA), Chat GPT, estas son las 10 películas animadas imperdibles que combinan sustos, risas y encanto visual para disfrutar este 31 de octubre:

"El Extraño Mundo de Jack" o "La Pesadilla Antes de Navidad" (1993) es es un clásico de Halloween. EFE/Touchstone Pictures/USO EDITORIAL SOLAMENTE/NO VENTAS

🕯️ Las 10 mejores películas animadas para ver este 31 de octubre

El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas, 1993)🎩

Dirigida por Henry Selick, producida por Tim Burton. Mezcla de Halloween y Navidad con una estética gótica inolvidable. Ideal para fans de la animación stop-motion y la música pegadiza.

El cadáver de la novia (Corpse Bride, 2005)💀

Otra joya de Tim Burton. Una historia de amor entre la vida y la muerte. Ideal para quienes buscan un cuento romántico y macabro.

Coraline y la puerta secreta (Coraline, 2009)🕷️

Dirigida por Henry Selick. Basada en la novela de Neil Gaiman. Una niña descubre un mundo alternativo tan hermoso como terrorífico. Ideal para quienes quieren un toque de terror psicológico.

Coraline. Fotos: Universal, Disney, FOX, Warner

Hotel Transylvania (2012)🧛‍♂️

Comedia de monstruos para toda la familia, con Drácula y su hotel de criaturas. Ideal para una noche de risas con niños o amigos.

ParaNorman (2012)👻

Norman puede hablar con los muertos, y solo él puede salvar su ciudad de una maldición. Ideal para fans del stop-motion con humor y mensaje emocional.

Frankenweenie (2012)⚡

Tim Burton reimagina Frankenstein con un niño y su perro revivido. Ideal para amantes de los animales y la estética en blanco y negro.

"Frankenweenie", 2012 (“Perrito Sparky”)

Monster House (2006)🏚️

Tres niños descubren que la casa del vecindario está viva. Ideal para quienes buscan una historia de miedo moderado con aventuras.

El libro de la vida (2014)💐

Inspirada en el Día de los Muertos mexicano, visualmente deslumbrante. Ideal para quienes disfrutan del folklore latino y la música.

Coco (2017)🎸

Representativa del Día de Muertos en México, un viaje al más allá lleno de color, emoción y música. Ideal para quienes buscan una historia conmovedora sobre la familia y la memoria.

Foto: Disney-Pixar via AP

La familia Addams (1991/2019)☠️

Tanto la versión clásica como la animada moderna son perfectas para Halloween. Ideal para una noche familiar con humor macabro.

