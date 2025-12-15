Grupo Herdez e INNODROP: la apuesta por la seguridad hídrica y la innovación sostenible en México

El agua es mucho más que un recurso; es el motor de nuestra alimentación y el sustento de miles de familias. Sin embargo, ante un escenario de población creciente y estrés hídrico en aumento, el sector agrícola enfrenta el reto de producir más con menos. Consciente de esta realidad, Grupo Herdez® aprovecha su experiencia de más de un siglo en México para liderar una transición hacia modelos que aseguren el agua de hoy e impulsa iniciativas innovadoras que cambien la trayectoria del mañana.

A través del Programa de Agricultura Sustentable y Regenerativa (PASyR), la compañía impacta a más de 8,000 hectáreas de cultivos promoviendo tecnologías como el riego por goteo, logrando ahorros de hasta 60% y aumentos de hasta 11% en la productividad, trabajando de la mano de proveedores agrícolas para adoptar prácticas que regeneren la tierra y optimicen el uso del agua; al mismo tiempo que protege la biodiversidad, asegura la excelencia de los ingredientes que llegan a la mesa de los consumidores.

Más allá de las cifras, el PASyR representa un legado de conocimiento compartido que empodera a los productores y siembra una cultura de gestión responsable, demostrando que cuidar el agua es la mejor inversión para el futuro del campo mexicano.

Foto: Cortesía Grupo Herdez

El enfoque de Grupo Herdez® en términos del agua no solo considera la eficiencia en el campo, sino que también estableció la meta de disminuir en 25% el consumo de agua por tonelada producida para 2030 como parte de los indicadores clave incluidos en su emisión de Certificados Bursátiles de 2022.

Reconociendo que los desafíos climáticos superan las capacidades individuales, y que la innovación es clave para avanzar de manera más acelerada, Grupo Herdez® decidió sumarse como aliado estratégico a INNODROP, iniciativa de innovación impulsada por el Centro Regional de Seguridad Hídrica (CERSHI) de la UNESCO. Esta convocatoria, liderada por Grupo Modelo y a la que también se integra Niagara México, responde a una convicción compartida: las tres compañías poseen estrategias de sostenibilidad sólidas y un interés genuino por tomar acciones contundentes en favor de los recursos naturales del planeta.

En un contexto donde la transparencia ambiental es una exigencia prioritaria para consumidores y comunidades, transitar hacia modelos de producción eficientes es vital para la permanencia en el mercado. Para Grupo Herdez®, la seguridad hídrica es una decisión estratégica ineludible: gestionar el agua hoy es la única vía para proteger la viabilidad de los cultivos, asegurar la continuidad del negocio y preservar el bienestar de las generaciones futuras.

Foto: Cortesía Grupo Herdez

En palabras de Andrea Amozurrutia, Directora de Finanzas, Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Grupo Herdez®: “En Grupo Herdez®, estamos convencidos de que la seguridad hídrica es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades. Por eso, nos sumamos a INNODROP, pues la colaboración entre sectores, junto con talento joven, nos permite generar innovaciones para enfrentar los desafíos hídricos de México”.

En su tercera edición, INNODROP recibió más de 170 propuestas procedentes de distintas regiones del país. Diez finalistas llegaron a la etapa decisiva, celebrada en Ciudad Universitaria, donde presentaron proyectos que van desde la biotecnología hasta la economía circular, todos con la seguridad hídrica como eje. Para Grupo Herdez®, acompañar este proceso significó escuchar de primera mano las inquietudes y soluciones que el talento joven está desarrollando en laboratorios, universidades y emprendimientos locales, y compartir con ellos la experiencia acumulada en más de un siglo de operación en la industria de alimentos.

En la categoría universitaria, el primer lugar fue para Bluechar, iniciativa que utiliza electrodos de biochar —carbón vegetal derivado del sargazo— para el tratamiento de aguas residuales textiles mediante procesos electroquímicos. El segundo lugar lo obtuvo Neutrayote, sistema que trata y revaloriza el nejayote —residuo de la nixtamalización—, logrando reducir el uso de agua hasta en 50%. El tercer lugar fue para Nanobiotec, tecnología basada en nanocápsulas de óxido de zinc (ZnO) capaces de remover petróleo crudo y tratar agua contaminada sin generar residuos tóxicos.

En la categoría de startups, fue reconocida Celeste, una plataforma de inteligencia artificial financiera que cuantifica riesgos hídricos y facilita decisiones de inversión en proyectos de mitigación, y Matter of Trust, que reutiliza pelo reciclado para descontaminar cuerpos de agua y regenerar suelos en comunidades agrícolas y pesqueras. El Premio del Público se otorgó a Puribag, una bolsa biodegradable que purifica el agua mediante exposición solar, diseñada para contextos donde el acceso a agua segura es limitado. Cada una de estas soluciones muestra que la innovación puede surgir tanto de la ciencia de frontera como de la revalorización de materiales que antes se consideraban desecho.

Foto: Cortesía Grupo Herdez

Más allá de la premiación, la tercera edición de INNODROP se consolidó como una plataforma de alianzas. Para los emprendedores, constituyó la oportunidad de validar sus modelos frente a los desafíos operativos reales; para Grupo Herdez®, representó abrir un diálogo estratégico con una generación que redefine la gestión del agua desde la tecnología y la economía circular.

Iniciativas como esta demuestran que las alianzas multisectoriales son indispensables. Al vincular el conocimiento académico con la infraestructura operativa de la iniciativa privada, se acelera la implementación de soluciones. Participar como aliado estratégico en esta iniciativa es coherente con la visión de largo plazo de la empresa. Al sumarse a esfuerzos multisectoriales como INNODROP, Grupo Herdez® refrenda su compromiso con la Agenda 2030 y el ODS 6.