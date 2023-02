"Fue una chimba"; el momento en que Karol G conoció a Rihanna

“Como fan, tengo que decir que este fue el highlight de mi vida entera”, comenzó escribiendo Karol G en Instagram, en una publicación de secuencia de imágenes donde sale con Rihanna. “Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo”, agregó “La Bichota” en su mensaje.

Además, Karol G finalizó su epígrafe con: “Te Amo Rihanna”. Si algo hay que reconocer en la cantante colombiana, es el respeto y la humildad con la que expone su cariño cuando conoce a sus ídolos o referentes del mundo de la música. Además de conocer a la artista barbadense, también sucedió algo similar con Anahí.

Karol G tells his experience of meeting Rihanna and how it all happened! pic.twitter.com/LLyfua9mtJ

— Karol G Crave (@KarolGCrave) February 13, 2023