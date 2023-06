¿Fue demasiado tarde? Le costó 16 años darse cuenta de un vergonzoso detalle que aparece en una foto

Traer un bebé a este mundo es sinónimo de felicidad y llena a las personas de un sentimiento único, que no es comparable a nada que suceda en este mundo.

Lo cierto es que en un momento de tal magnitud pueden llegar a suceder situaciones que los felices padres no captan los detalles. Esto es muy parecido a lo que le sucedió a los padres primerizos, Shannon Dingle y su esposo.

Resulta que ambos mandaron una foto del hospital a toda la gente que habían conocido durante toda su vida; desde los amigos, maestros o bibliotecarios de la escuela primaria, pero no notaron un particular detalle en la imagen.

Lee también: Mujer hace un papelón con compañero de estudios

El marido de Shannon y su beba. Fuente: Shannon Dingle

El detalle en una foto que Shannon Dingle notó años posteriores

Lo primero que hay que decir sobre esto es que Shannon Dingle tuvo un parto ajetreado, que se le hizo complicado y largo, ya que estuvo en la sala de espera durante 18 horas, esto le ocasionó un desgarro interno y el final de la cama estaba cubierto de sangre y otros materiales biológicos.

Al traer a su hija al mundo, la madre de esta mujer entró a la habitación para conocer a su nueva nieta y les tomó una foto al padre y a la bebé, con la camilla de Shannon de fondo.

Esta simpática postal donde el hombre está sonriendo y cargando a la pequeña niña, se le puede observar el reflejo de la parte íntima de Shannon.

Muchas personas conocidas de esta familia notaron este particular detalle y no dudaron en responderles el mail. Pero eso no fue todo, ya que años más tarde, Shannon entró a la sala de descanso de la oficina de su esposo y pudo observar la penosa foto en el tablón de anuncios.

“Tomé la foto en silencio, caminé hacia el escritorio de Lee, lo deslicé boca abajo hacia él y le susurré: “¿Cuánto tiempo ha estado exhibida aquí mi vagina?”, contó la mujer. La respuesta fue tajante: la foto estuvo exhibida durante más de 11 años en su lugar de trabajo. “Vergonzoso, sí, pero ahora que la niña tiene 16 años, creo que mi parte íntima ya no existe en la bandeja de entrada de nadie”, concluyó Shannon.

Lee también: El divertido video donde Carmen Villalobos muestra los secretos de una producción de fotos

Fuente: Shannon Dingle







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef