¿Fofo Márquez advirtió a Santa Fe Klan sobre Maya Nazor?

La relación entre Santa Fe Klan y la influencer Maya Nazor habría llegado a su fin, y aunque hasta el momento ninguno de los dos ha dicho claramente qué fue lo que pasó, el influencer Fofo Márquez habló al respecto, y aseguró que él advirtió al rapero sobre que Maya era una mujer interesada.

Los fans de la pareja comenzaron a circular la versión del truene luego de que, en un en vivo, Maya pidió que dejaran de preguntarle por el padre de su hijo, y dejó ver que ya no estaban juntos.

Por su parte el rapero compartió en Instagram un video en el que aparece cantando un tema de desamor: "Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal, fue la razón yo me pregunto cuál; me muero de frío porque tú no estás conmigo, ay no, Dios mío, la soledad de testigo", se escucha en la primera parte del tema.

“Me han etiquetado muchísimo en esto de qué pasó con Nazor, con Santa Fe, la verdad es que yo ya no quería dar respuestas a nada de esto porque me dicen que solamente ‘buscas hacer polémica, Santa Fe no te pidió tu opinión, tal tal tal…’ fui altamente criticado las veces pasadas, cuando simplemente di mi opinión de lo que pasaba cuando andabas con una dama interesada”, dijo Fofo.

Esto dijo Fofo Márquez a Santa Fe Klan sobre Maya

Así, Fofo Marquez asegura que él tiene experiencia en tratar con personas que únicamente están interesadas en “asegurarse un futuro”, pues desde niño se ha rodeado de falsas amistades y mujeres que solo lo buscaban por interés.

“Yo ya sé cómo opera esa gente… Ok, yo ahorita lo hago con el máximo respeto a Maya, a Santa Fe, la verdad como les digo, ni siquiera quería hacer este video (...) no sé cuánto tiene que ellos empezaron a andar, yo le dije a Santa Fe ‘Nomás aguas, ten cuidado porque pues bueno luego las mujeres son muy cañonas’”, dijo Fofo.

