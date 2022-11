Flow Fest 2022: horarios, rutas de transporte y todo lo que debes saber antes de asistir

El próximo sábado, 26 de noviembre, dará inicio el evento musical Coca-Cola Flow Fest 2022, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ante ello, estos son los horarios, rutas de transporte y otros datos que debes de considerar para asistir al festival.

Horarios

Por medio de Twitter, la cuenta del festival compartió la lista de horarios, con la que podrás organizar el itinerario para no perderte de tu cantante favorito.

Así, es sábado 26 de noviembre se observa como artista estelar a J Balvin, que estará presentándose de 12:10 am a 01:25 am, en el escenario de Coca Cola, mientras que Anuel AA estará de 12:50 am a 01:50 am, en el escenario Sprite.

De igual manera, el domingo 27 de noviembre estará Don Omar de 12:30 am a 01:45 am y Arcángel de 11:40 pm a 01:20 am.





Rutas de transporte seguro

Asimismo, el evento contará con rutas de transporte seguro, en donde se anunció que la salida será por la puerta 2 del Palacio de los Deportes.

Mi gente, regresen seguros a casa elijan la mejor ruta.

Salida: Puerta 2 del Palacio de los Deportes al finalizar el festival. pic.twitter.com/rmn6s9ls0J — Coca-Cola Flow Fest (@CocaCola_Flow) November 17, 2022

¿Qué debo llevar?

-Tu boleto.

-Cubrebocas.

-Una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+.

-Ropa y zapatos cómodos.

-La mejor actitud y los pasos prohibidos para sacarlos en cada canción.

Objetos permitidos

Por otra parte, el sitio del evento informó sobre los objetos que serán permitidos para el acceso al festival.

Objetos prohibidos

Finalmente, compartió lo que quedará prohibido para ingresar al evento.

