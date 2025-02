Más de mil 500 murales y pinturas llenas de colores vibrantes con figuras abstractas, con una amplia paleta de colores en conjunto visten los espacios abiertos y cada rincón de la antigua fábrica de harina que se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de la estación Refinería. Ahora este distrito artístico es conocido como la Ex fábrica mx.

Los expositores son artistas del arte urbano de diferentes partes del mundo, aunque gran parte de los murales y stickers, que incluso es posible apreciarlos en los baños, paredes y locales del lugar, son realizados por manos de jóvenes creativos mexicanos.

Este iconográfico lugar plagado de arte, no solo es un espacio cultural que deleita a los amantes del arte urbano. Aquí hay una amplia variedad gastronómica y espacios que permiten disfrutar de conciertos, música en vivo, exposiciones temporales y talleres.

Entretenimiento, comida, películas, conferencias, conciertos, talleres y sobre todo la representación del arte urbano eso y más es la Exfábrica MX

Son distintas tiendas independientes donde podrás adquirir artículos derivados del cannabis, restaurantes de pizzas, hot dogs, ramen y hasta platillos exóticos de jabalí; además de entretenimiento, pues aquí se alberga el acervo más grande de máquinas de Arcade desde los años 70 y un museo dedicado a la historia del entretenimiento digital, todo con el arte original de las maquinitas, como lo es las consolas de Sega, Nintendo, Xbox y PlayStation. Incluso para los que disfrutan del arte en la piel hay una tienda de tatuajes donde la estrella es el pequeño muñeco Kewpie.

Otro de los espacios emblemáticos es el Sonar, el espacio perfecto para conciertos por su impresionante acústica que llenan el recinto con buena música e incluso ha sido la sede de artistas de la talla de Peso Pluma.

Entre paredes intervenidas, distintos aromas y buena música es posible vivir el arte en carne propia, como bien lo expresa Alberto, quien se dedica a brindar expreso y una amplia variedad de cafés en “Comala”, un espacio dedicado al café de especialidad.

“En ocasiones en arte es más bonito aquí, por el contacto social pues las personas también se vuelven parte del arte”, comenta.

Al caer la noche no termina la diversión pues todo el lugar se ilumina y los colores brillantes se vuelven más cálidos y reconfortantes por lo que se convierte en el momento idóneo para sacar las mejores postales y llevarse los mejores recuerdos. Las selfies y las fotos con celular no tiene un costo, sin embargo, si ocupas equipo profesional no olvides consultar el precio.

La Exfabrica mx es el lugar ideal para estar en pareja, amigos o apreciar del arte en solitario. Por lo que si no te quieres perder de disfrutar esta experiencia puedes acudir todos los días en un horario de 11 de la mañana a 22:00 horas.

Este espacio es ideal para los amantes del arte urbano. (13/02/2025). Foto: Atenea Campuzano / Efraín Espinoza / EL UNIVERSAL