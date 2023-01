Estos son los gestos con los que Piqué dedicó sus goles a Shakira e hijos

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué compartieron más de 12 años de relación, donde fue considerada una de las parejas más famosas del mundo; además, de tener dos hijos en común: Sasha y Milán.

El cariño de la relación se mostraba en múltiples ocasiones, pues en los partidos que Gerard Piqué jugaba con el FC Barcelona el español dedicó sus goles tanto a la cantante colombiana como a sus hijos.

¿Cómo dedicaba goles a Shakira?

En uno de los partidos de la Champions League contra la Roma, Piqué logró anotar un gol, festejando con las manos cruzadas mientras hacía el dos con sus dedos.

Lee también ¿Nueva canción de Shakira dedicada a Piqué rompió récord en YouTube?

Esta dedicatoria se refería al 2 de febrero, día en el que ambos cumplían años de relación.



Foto: EFE.



Dedicatoria de Piqué a su hijo

En otro partido de la Champions League, el futbolista español mostraba una dedicatoria inusual, pues no cruzó las manos como lo hacía frecuentemente; sin embargo, hasta que Shakira no reveló a quién se dirigía el saludo de capitán con la mano en la frente, no se supo por qué hacía tal gesto.

"¡Milan amaneció feliz con la dedicatoria de su papá anoche en el partido de Champions League!", escribió la cantante colombiana en un posteo de Instagram que mostraba el gesto de su Piqué tras marcar el segundo tanto del encuentro.

Lee también "Son para toda la vida" dice Casio a Shakira tras canción; Twingo también reacciona



Con información de La Nación.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr