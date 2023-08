Esto es lo que sucede en tu cuerpo si bebes café con azúcar todos los días

El café es parte del día a día de millones de personas en el mundo. Esta infusión que se obtiene a través de semillas, forma parte de la rutina de varias personas, ya que ayuda a conseguir un empujoncito de energía. A pesar de ello, por su fuerte sabor amargo, hay quienes prefieren agregarle ingredientes para que sea más dulce.

A raíz de ello se abre un debate sobre si es necesario colocarle este ingrediente para endulzar su sabor. Lo primero que hay que decir que el valor nutricional del café sufre cambios radicales si alteramos su estado puro.

Foto: Pixabay

Según el medio Healthline, un sitio especializado en temas de salud, agregar azúcar en el café puede ser perjudicar la salud, ya que elimina efectos directos del café, así como puede eliminar los niveles de energía de nuestro cuerpo, promover control de peso, entre otros.

El portal de Eat this, not that asegura que el café negro es la mejor forma de mantener bajos los niveles de calorías y azúcares. Para evitar los efectos negativos de esta bebida, se recomienda consumir alrededor de 4 a 5 tazas por día que se traduce a 400 miligramos.

Eso sí, el consumo excesivo de azúcar ha sido relacionado con algunas afectaciones en la salud, como las siguientes:

- Problemas cardiovasculares

- Aumento en la presión arterial

- Aumento de peso

- Riesgo de padecer diabetes tipo II

- Riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer

La cafeína y los sustitutos de azúcar pueden incrementar los síntomas de la ansiedad / Foto: Pixabay

Una forma saludable de sustituir el azúcar en el café puede ser la utilización de la canela, cocoa, o la miel. Asi que ya sabes, reemplaza el azúcar con estos ingredientes, pero en cantidades bajas, para no alterar los efectos benéficos de su sabor.