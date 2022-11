Esto es lo que debes saber del estreno de la quinta temporada de Yellowstone

La serie de televisión “Yellowstone”, está dando de qué hablar en redes sociales con su estreno en Estados Unidos, algunos usuarios muestran su agrado por la serie mientras que otros hicieron notar su descontento con el personaje de Monica Long Dutton protagonizado por Kelsey Asbille.



#Yellowstone really made it their priority to made Monica the stupidest character on the show. Bih been making the dumbest decisions since S1E1 smfh — Blaze (@Dwight73105) November 14, 2022

Did the writers not read enough Monica hate tweets?! No more Monica please!!#YellowstoneTV #Yellowstone pic.twitter.com/hGUFkLTyos — Ann (@annkne) November 14, 2022

Sin embargo, la nueva temporada de la serie de Paramount Network, la cual se espera en Latinoamérica en diciembre, también tiene altas expectativas de los personajes, uno es John Dutton, protagonizada por Kevin Costner.

Asimismo, a través de un tuit de la cuenta oficial de la serie, se informó el estreno de la precuela "1923" que también es la secuela de la serie "1883", la cual se estrenó el año pasado con Sam Elliott.

Es así como esta franquicia televisiva creada por Taylor Sheridan y John Linson, seguirá en la mira de los usuarios quienes esperan el desarrollo de la quinta temporada que se dividirá en dos partes.

Algo que se menciona de los personajes como el de John Dutton es que seguirá como el funcionario público sensato, pero podría ser quien le dé un giro a la serie.