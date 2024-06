Esta es la hora exacta en la que debes hacer ejercicio para preservar la salud de tus huesos

El ejercicio matutino podría ser más beneficioso para la salud ósea en comparación con el ejercicio nocturno, según un estudio reciente realizado en ratones por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, en China, liderados por Lili Chen. El estudio mostró que los ratones que se ejercitaban poco después de despertar desarrollaban huesos más fuertes y largos que aquellos que se ejercitaban más cerca de la hora de dormir. En particular, los resultados indicaron un crecimiento óseo del 3% más largo y un 25% más grueso en los ratones que se ejercitaban por la mañana en comparación con los que lo hacían por la noche.

El estudio incluyó a un grupo de 79 ratones machos y 35 hembras, todos ellos de cuatro semanas de edad, equivalentes a aproximadamente once años en humanos. Los ratones fueron divididos en siete grupos de tamaño similar, donde seis de estos grupos se ejercitaron en una cinta durante 30 minutos al día en diferentes horas, mientras que un grupo de control permaneció inactivo durante los momentos asignados del día. Los hallazgos sugieren que el ejercicio matutino puede acelerar el crecimiento óseo y ayudar a mantener la masa ósea, un factor crucial a medida que envejecemos, ya que esta comienza a disminuir desde la mediana edad.

Leer también: Esta es la cantidad de horas semanales que deben hacer ejercicios las personas mayores de 65 años, según la OMS

Karen Troy, del Instituto Politécnico de Worcester en Massachusetts, advirtió que los resultados observados en ratones podrían no aplicarse directamente a humanos y señaló que los ratones del estudio eran adolescentes. "No está claro si estos efectos se mantienen con la edad", destacó Troy. Sin embargo, enfatizó que para aquellos que desean optimizar los beneficios del ejercicio en los huesos, los resultados sugieren que los entrenamientos por la mañana pueden ser más efectivos. A pesar de esto, subrayó que “cualquier ejercicio es mejor que ningún ejercicio”, independientemente de la hora del día en que se realice. Además, mencionó que el tipo de ejercicio es más importante para la salud ósea que el momento en que se realiza, indicando que actividades como la natación probablemente no brinden tanto beneficio como correr.

Leer también: Conoce el sencillo ejercicio que ayudará a controlar la presión arterial

Un detalle relevante del estudio es que, después de cuatro semanas, los fémures de los ratones que se ejercitaban por la mañana eran más largos y gruesos comparados con los de los ratones que se ejercitaban al atardecer. Esta observación indica que la actividad física matutina puede tener ventajas importantes en la formación y mantenimiento de la masa ósea. El análisis, publicado en Nature Metabolism, sugiere reconsiderar las recomendaciones sobre horarios para hacer ejercicio, proponiendo el ejercicio matutino como una medida preventiva para fortalecer los huesos.

Aunque se necesiten más estudios para confirmar estos resultados en humanos y en diferentes etapas de la vida, los hallazgos actuales proveen nueva información relevante para personas de todas las edades interesadas en mantener su salud ósea. Los investigadores continuarán profundizando en este tema, con la esperanza de trasladar estos beneficios observados en ratones a prácticas recomendables para los humanos. “Los estudios futuros deberán considerar individuos de diversas edades para evaluar la persistencia y consistencia de estos efectos en el ejercicio”, concluyó Troy.