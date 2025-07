Entre nervios y esperanza; aspirantes a la UNAM se vuelven tendencia en TikTok tras compartir sus reacciones

Para quienes no se quedaron, no se desanimen. Sé que duele y que da miedo volver a intentarlo, pero rendirse no es una opción cuando tienes un sueño. Mi hermana es un ejemplo de ello. Hizo algunos intentos, vivió la frustración, llantos, el nervio, la incertidumbre… pero nunca se rindió. Y hoy, por fin, lo logró. 🙌 Este resultado no define tu valor, ni tu inteligencia, ni tu futuro. Solo marca un paso más en el camino. Sigue preparándote, sigue creyendo en ti. A veces solo se necesita un intento más para cambiarlo todo. 💛#UNAM #resultadosunam