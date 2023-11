¡Enamorada! Taylor Swift cambia letra de "Karma" para mencionar a Travis Kelce: VIDEO

¡El amor está en el aire! Taylor Swift y su novio Travis Kelce están en Argentina. La cantante habría confirmado su romance con el jugador de americano con un efusivo beso que dejó a las “swifties” suspirando. Aunque no es el único guiño que la cantante ja tenido hacia el jugador de los Chiefs de Kansas City.

Taylor Swift se encuentra en plena gira por Argentina, luego de un descanso tras su paso por México y Estados Unidos, mismo que aprovechó para asistir a algunos de los partidos que Travis Kelce disputó en el país norteamericano.

y todo parece indicar que la relación “Tayvis”, como ya la han llamado las fans, va viento en popa pues la rubia no ha dudado en dedicarle un par de frases en algunas de sus canciones más icónicas como Blank Space, Willow y Karma.

Taylor Swift cambia letra de Karma por Travis Kelce

Como era de esperarse los fans de la cantante estuvieron atentos a todos los gestos y comportamientos de Taylor Swift y Travis Kelce en Argentina, luego de que se confirmó que el jugador e Los Chiefs viajó al país sudamericano para asistir a uno de los conciertos de The Eras Tour.

El jugador disfrutó de las 44 canciones que repasan las “Eras” de la cantante en la carpa VIP dispuesta en el estadio River Plate de Buenos Aires, junto a nada menos que Scott Swift, “su suegro”.

bueno entonces ya sabemos que taylor swift si dedica canciones de taylor swift cuando se enamora Soy esapic.twitter.com/ZR90v9uPgI — xime 🗽 (@ifavred) November 12, 2023

Mientras que en Willow, Taylor Swift señaló justo hacia la carpa al cantar “That’s My Man”, mo perdió oportunidad de hacer el mismo gesto cuando interpretó la estrofa “You know I love the players, and you love the game”, de Blank Space.

Lo que sin duda impresionó a su padre y a sus bailarines fue cuando Swift decidió cambiar una de las estrofas de Karma para dedicársela a Travis Kelce.

“Karma is the guy in the Chiefs coming straight home to me”, cantó entre risas, mientras sus bailarines continúron con las coreografías impresionados.

taylor cambiando la letra de karma por travis que este hombre pase el amarre que le ha hecho pic.twitter.com/4bSu5jBaT2 — ana (@wishfulfolklore) November 12, 2023

A quiénes sin duda tomó por sorpresa la dedicatoria fue a Travis Kelce y a Scott Swift, el padre de la cantante, quien celebró la mención del jugador de americano. En tanto que Kelce se llevó las manos a la cara y se sonrojó, en un gesto que fue captado por las fans y se ha viralizado en Internet.

🎥| Travis Kelce's reaction to "Karma is the guy on the Chiefs" pic.twitter.com/aXnJFTMhXn — The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 12, 2023

El romántico beso entre Taylor Swift y Travis Kelce

Otro de los momentos que han marcado el paso de la intérprete de Cruel Summer por Buenos Aires fue el inesperado beso con Travis Kelce al finalizar su concierto. El video también captado por las swifties ha sido replicado por múltiples cuentas de redes sociales.

Allí se ve a Taylor Swift, en su atuendo Oscar de la Renta, con el que interpreta las últimas canciones de su gira, correr a los brazos del jugador de americano, quien no duda en darle un beso en los labios, lo que dejó a más de una "swiftie" suspirando.

Taylor Swift corriendo a besar a Travis Kelce después de su show en Argentina. pic.twitter.com/GLAKlrcZSK — Indie 505 (@Indie5051) November 12, 2023

